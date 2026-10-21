В Польше усиливается неприязнь к украинским беженцам — PBS NewsHour

В Польше среди части населения усиливается неприязнь к украинским беженцам, сообщает PBS NewsHour. По данным издания, Польша была одной из самых преданных сторонниц Украины с начала полномасштабного вторжения России — государства-агрессора. За последние четыре года страна предоставила убежище примерно одному миллиону украинских беженцев.

Изменение настроений

PBS NewsHour отмечает, что многие поляки постепенно меняют свое отношение к украинским беженцам в худшую сторону. Это происходит несмотря на последовательную поддержку Польшей Украины с начала полномасштабного вторжения.

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Историческая память

По данным издания, раскол между поляками и украинцами углубляет болезненная культурная память о массовом убийстве времен Второй мировой войны. Издание связывает обострение напряженности между представителями двух народов с этим историческим контекстом.

Сюжет PBS NewsHour был опубликован 20 октября 2026 года. Его подготовили специальный корреспондент Малкольм Брабант и Луця Сколанкевич.

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