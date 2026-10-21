Губернатор штата Алабама Кей Айви заменила смертный приговор Тофоресту Джонсону на пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение. Джонсон был приговорен к смерти по делу об убийстве заместителя шерифа округа Джефферсон Уильяма Харди в 1995 году. О решении губернатора сообщает The Guardian.

Сомнения в доказательствах

Айви заявила, что сомневалась в наличии достаточных прямых доказательств для применения самого строгого наказания — смертной казни. В то же время она подчеркнула, что это решение не означает признания невиновности Джонсона, а основано на обстоятельствах дела.

Тофорест Джонсон настаивает на своей невиновности. По данным издания, физических доказательств, связывавших его с убийством, не было, а более 10 свидетелей сообщили, что во время стрельбы он находился в другой части города. Харди дважды выстрелили в голову, когда он работал охранником в отеле помимо своей основной службы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Борьба за новое рассмотрение

Окружной прокурор округа Джефферсон Дэнни Карр и прокурор по первоначальному делу призвали отменить обвинительный приговор и назначить новое судебное разбирательство. Карр заявлял, что основания для осуждения Джонсона разрушились, а в отношении ключевой свидетельницы обвинения есть несколько причин для сомнений.

Во время суда в 1998 году свидетельница заявила, что, подслушивая телефонный разговор, услышала, как мужчина, которого она считала Джонсоном, признался в преступлении. В 2001 году она получила 5 тысяч долларов за свои показания. Адвокаты Джонсона утверждают, что штат скрыл информацию о возможной финансовой заинтересованности свидетельницы. Защитник Тай Алпер заявил, что будет добиваться отмены обвинительного приговора через суд.

Читай нас в