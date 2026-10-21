阿拉巴马州州长将约翰逊死刑改判为终身监禁——《卫报》

阿拉巴马州州长凯·艾维将托福雷斯特·约翰逊的死刑改判为不得假释的终身监禁。约翰逊因1995年杰斐逊县副警长威廉·哈迪被杀案被判处死刑。州长的这一决定由《卫报》报道。

对证据的疑问

艾维表示，她怀疑是否存在足够的直接证据来适用最严厉的惩罚——死刑。同时，她强调，这一决定并不意味着承认约翰逊无罪，而是基于案件的具体情况。

托福雷斯特·约翰逊坚称自己无罪。据该媒体报道，没有任何物证将他与这起谋杀案联系起来，且超过10名证人称，枪击发生时他在该市的另一处地区。哈迪在酒店从事保安工作、并非履行主要职务时，头部中了两枪。

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争取重新审理

杰斐逊县地区检察官丹尼·卡尔以及原案检察官呼吁撤销有罪判决并安排重新审判。卡尔曾表示，对约翰逊定罪的依据已经瓦解，而对控方关键女证人存在多项令人怀疑的理由。

在1998年的审判中，这名女证人称，她在偷听一通电话时，听到一名她认为是约翰逊的男子承认犯罪。2001年，她因作证获得了5000美元。约翰逊的律师称，该州隐瞒了有关该证人可能存在经济利益的信息。辩护律师泰·阿尔珀表示，他将通过法院寻求撤销有罪判决。

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