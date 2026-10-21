Indeks demokracji w Austrii spadł do 54,1% — Anadolu Agency

W Austrii indeks demokracji spadł do 54,1% — o jeden punkt procentowy mniej niż rok temu. Jest to czwarty z rzędu roczny spadek wskaźnika, który ocenia wysiłki rządu i parlamentu na rzecz wspierania liberalnej demokracji.

Jak informuje Anadolu Agency, raport przedstawiła koalicja 10 organizacji pozarządowych. Obecny wynik zbliża się do najniższego poziomu od 2019 roku, gdy indeks wynosił 53,8%. Oceny warunków demokratycznych są publikowane co roku.

Największe pogorszenie w obszarze wymiaru sprawiedliwości

Badanie obejmuje siedem obszarów: suwerenność, partie polityczne, władzę ustawodawczą i wykonawczą, system sądownictwa, media oraz społeczeństwo obywatelskie. Pogorszenie odnotowano w ośmiu z 16 sekcji oceny.

Ocena systemu sądownictwa spadła w ciągu roku o cztery punkty procentowe. Wśród przyczyn autorzy raportu wymienili niedobór stałych stanowisk, niewłaściwe warunki w systemie penitencjarnym i resocjalizacyjnym, a także niewystarczające lub nieistniejące egzekwowanie przepisów przez Prokuraturę Federalną.

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Zastrzeżenia dotyczące praw i mediów

Negatywną dynamikę odnotowano również w obszarze praw podstawowych, w tym praw cyfrowych. W raporcie wspomniano o zakazie noszenia chust w szkołach przez dziewczęta poniżej 14. roku życia oraz o przeludnieniu więzień.

Wskaźniki dotyczące mediów pogarszają się od kilku lat. Autorzy indeksu wiążą to z brakiem ustawy przeciwko strategicznym pozwom przeciwko udziałowi społeczeństwa, możliwością wpływu politycznego na publicznego nadawcę ORF oraz presją ekonomiczną na sektor medialny.

Organizatorzy wezwali również do zwiększenia przejrzystości pracy parlamentu, w szczególności w kwestii dochodów i interesów finansowych deputowanych. Marion Breitschopf, przedstawicielka organizacji pozarządowej Meine Abgeordneten, oświadczyła, że odporna demokracja potrzebuje polityków, którzy przejrzyście ujawniają, czyje interesy reprezentują i jak głosują.

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