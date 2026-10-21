奥地利民主指数降至54.1%——阿纳多卢通讯社

奥地利的民主指数降至54.1%，比去年低一个百分点。这是该指标连续第四年下降；该指标评估政府和议会为支持自由民主所作的努力。

据阿纳多卢通讯社报道，该报告由一个由10个非政府组织组成的联盟发布。目前的结果接近2019年以来的最低水平，当时该指数为53.8%。对民主状况的评估每年发布一次。

司法领域恶化最为明显

该研究涵盖七个领域：主权、政党、立法和行政权力、司法系统、媒体以及公民社会。在16个评估部分中，有8个记录到恶化。

司法系统的评分在一年内下降了四个百分点。报告作者列举的原因包括永久职位不足、监狱和矫正系统条件不当，以及联邦检察院执行不足或未执行。

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对权利和媒体的担忧

基本权利领域也出现负面趋势，尤其是数字权利。报告提到，学校禁止14岁以下女孩佩戴头巾，以及监狱人满为患的问题。

媒体指标已持续恶化数年。指数作者将此与缺乏针对反公众参与战略诉讼的法律、对公共广播机构ORF施加政治影响的可能性，以及媒体行业面临的经济压力联系起来。

组织者还呼吁提高议会工作的透明度，特别是议员收入和财务利益方面的透明度。非政府组织Meine Abgeordneten的代表玛丽恩·布赖特绍普夫表示，有韧性的民主需要政治人物透明地披露他们代表谁的利益以及如何投票。

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