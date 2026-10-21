特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式

美国总统唐纳德·特朗普的政府计划举行由乌克兰、美国和俄罗斯参与的三方会谈，并随后将其扩展为多边会谈，邀请其他国家参与。 美方表示，10月20日在奥斯陆与基辅及欧洲伙伴举行的磋商取得了重大进展。

据记者报道，一位美国官员称，美国总统特使史蒂夫·维特科夫与乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基以及挪威和芬兰领导人举行的会谈非常富有成效且具有建设性。

美国政府代表表示，在会晤期间，乌克兰方面提出了新的想法和建议，与会各方对此进行了详细讨论。 据他介绍，此次磋商在就今后与俄罗斯的互动达成共同立场以及推进外交进程方面取得了显著进展。

这位美国官员还指出，美国、乌克兰和欧洲伙伴之间已在工作层面形成了高度一致。各方确定了后续步骤，并重申了寻求切实可行的解决方案以结束战争的共同意愿。

在奥斯陆举行的谈判中，乌克兰、美国和欧洲国家的代表审议了综合性和平计划的各个组成部分。 具体而言，讨论内容包括对乌克兰的长期安全保障、战后经济繁荣计划，以及旨在确保长期稳定的更广泛欧洲安全架构的构建。

下一阶段的外交接触定于10月21日举行。据一位美国官员称，美国总统特使史蒂夫·维特科夫将与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会面。 同样参与华盛顿外交努力的贾里德·库什纳将以远程方式加入谈判。

美国政府的目标是利用与乌克兰及欧洲各国磋商的结果，作为与俄罗斯进一步谈判的基础。华盛顿希望为举行直接的三方会晤创造条件，此后谈判进程可涵盖更广泛的参与方。

“目标是巩固在与乌克兰及欧洲关系中取得的进展，与俄罗斯商讨相关提议，并为直接的三方会谈以及更广泛的多边谈判铺平道路，”一位美国官员总结道。

来源：巴拉克·拉维德

需要指出的是，维特科夫将在与泽连斯基会晤后前往圣彼得堡。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫已在挪威首都奥斯陆开启谈判。

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