Администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России, а впоследствии расширить их до многостороннего формата с привлечением других государств. Американская сторона заявила о значительном прогрессе в консультациях с Киевом и европейскими партнерами, которые состоялись 20 октября в Осло.

По информации журналиста, американский чиновник назвал переговоры специального посланника президента США Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также лидерами Норвегии и Финляндии очень продуктивными и конструктивными.

Представитель американской администрации сообщил, что в ходе встречи украинская сторона выдвинула новые идеи и предложения, которые участники переговоров подробно обсудили. По его словам, консультации позволили добиться значительного прогресса в согласовании совместного подхода к дальнейшему взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса.

Американский чиновник также отметил, что между Соединенными Штатами, Украиной и европейскими партнерами сложился высокий уровень согласованности на рабочем уровне. Стороны определили дальнейшие шаги и подтвердили общее стремление найти практические решения, которые позволят прекратить войну.

В ходе переговоров в Осло представители Украины, США и европейских стран рассмотрели отдельные составляющие комплексной мирной программы. В частности, речь шла о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, плане экономического процветания после завершения войны и формировании более широкой европейской архитектуры безопасности, призванной обеспечить долгосрочную стабильность.

Следующий этап дипломатических контактов запланирован на 21 октября. По словам американского чиновника, специальный посланник президента США Стив Виткофф должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Джаред Кушнер, который также участвует в дипломатических усилиях Вашингтона, присоединится к переговорам в дистанционном формате.

Цель американской администрации — использовать результаты консультаций с Украиной и европейскими государствами для дальнейших переговоров с Россией. Вашингтон стремится создать условия для проведения прямой трехсторонней встречи, после которой переговорный процесс может охватить более широкий круг участников.

«Цель заключается в том, чтобы развить прогресс, достигнутый в отношениях с Украиной и Европой, обсудить предложения с Россией и проложить путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам», — резюмировал американский чиновник.

Источник: Барак Равид

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

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