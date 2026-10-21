Индекс демократии в Австрии упал до 54,1% — Anadolu Agency

В Австрии индекс демократии снизился до 54,1% — на один процентный пункт меньше, чем в прошлом году. Это четвертое подряд ежегодное снижение показателя, который оценивает усилия правительства и парламента по поддержке либеральной демократии.

Как сообщает Anadolu Agency, отчет представила коалиция из 10 неправительственных организаций. Нынешний результат приближается к самому низкому уровню с 2019 года, когда индекс составлял 53,8%. Оценки демократических условий публикуются ежегодно.

Наибольшее ухудшение — в сфере правосудия

Исследование охватывает семь направлений: суверенитет, политические партии, законодательную и исполнительную власть, судебную систему, медиа и гражданское общество. Ухудшение зафиксировано в восьми из 16 разделов оценки.

Оценка судебной системы за год снизилась на четыре процентных пункта. Среди причин авторы отчета назвали нехватку постоянных должностей, ненадлежащие условия в пенитенциарной и исправительной системе, а также недостаточное или отсутствующее исполнение со стороны Федеральной прокуратуры.

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Замечания относительно прав и медиа

Негативная динамика также отмечена в сфере основополагающих прав, в частности цифровых. В отчете упомянуты запрет на ношение платков в школах для девочек младше 14 лет и переполненность тюрем.

Показатели медиа ухудшаются на протяжении нескольких лет. Авторы индекса связывают это с отсутствием закона против стратегических исков против участия общественности, возможностями политического влияния на общественного вещателя ORF и экономическим давлением на медиасектор.

Организаторы также призвали повысить прозрачность работы парламента, в частности в вопросах доходов и финансовых интересов депутатов. Представительница неправительственной организации Meine Abgeordneten Марион Брайтшопф заявила, что устойчивая демократия нуждается в политиках, которые прозрачно раскрывают, чьи интересы они представляют и как голосуют.

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