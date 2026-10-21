Федеральные агенты США расследуют сообщения о том, что во вторник вечером в сторону здания Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Атланты, штат Джорджия, было брошено зажигательное устройство. Об этом Jerusalem Post сообщило со ссылкой на заявление ФБР.

Сбор доказательств

Отдел по связям с общественностью ФБР в Атланте сообщил в заявлении, направленном по электронной почте, что на месте работают сотрудники бюро и технические специалисты, занимающиеся вещественными доказательствами. Они собирают доказательства в рамках расследования.

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Расследование продолжается

В ФБР заявили, что в настоящее время нет известной угрозы общественной безопасности. Расследование продолжается, а дополнительных подробностей ведомство пока не предоставило.

В материале также упомянут другой инцидент: ранее в этом месяце мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани осудил в публикации в X стрельбу в мужчину с участием агентов ICE в районе Марбл-Хилл в Бронксе. По данным полиции Нью-Йорка, инцидент произошел примерно в 16:00 по восточному времени. Представитель полиции отметил, что задействованные агенты были сотрудниками Министерства внутренней безопасности США, в состав которого входят ICE, Таможенно-пограничная служба и Пограничный патруль.

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