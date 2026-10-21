Amerykańscy agenci federalni badają doniesienia, że we wtorek wieczorem w kierunku budynku amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej (ICE) w centrum Atlanty w stanie Georgia rzucono urządzenie zapalające. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na oświadczenie FBI.

Zbieranie dowodów

Biuro prasowe FBI w Atlancie poinformowało w oświadczeniu przesłanym e-mailem, że na miejscu pracują funkcjonariusze biura oraz specjaliści techniczni zajmujący się dowodami rzeczowymi. Zbierają oni dowody w ramach śledztwa.

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Śledztwo trwa

FBI oświadczyło, że obecnie nie ma znanego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Śledztwo trwa, a agencja nie przekazała jeszcze dodatkowych szczegółów.

W materiale wspomniano również o innym incydencie: wcześniej w tym miesiącu burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani potępił we wpisie na X postrzelenie mężczyzny z udziałem agentów ICE w dzielnicy Marble Hill na Bronksie. Według policji Nowego Jorku incydent miał miejsce około godziny 16:00 czasu wschodniego. Rzecznik policji zaznaczył, że zaangażowani agenci byli pracownikami amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, do którego należą ICE, Służba Celna i Ochrony Granic oraz Straż Graniczna.

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