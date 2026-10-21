W Strasburgu we Francji szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że Unia Europejska analizuje możliwości zwiększenia wsparcia dla rządu Jemenu w obliczu nasilenia ataków Huti i pogarszającego się bezpieczeństwa regionalnego. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Wsparcie negocjacji

Występując na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, Kallas podkreśliła potrzebę dyplomatycznego rozwiązania. Jak zaznaczyła, UE jest gotowa wspierać wszelkie wysiłki mediacyjne na rzecz wznowienia merytorycznych negocjacji politycznych. Oświadczyła, że eskalacja pogorszy sytuację wszystkich.

Kallas wezwała wszystkie zainteresowane strony do przyczynienia się do zakończenia tego, co określiła jako agresję Huti. Zaapelowała również do ugrupowania o ponowne włączenie się w proces mediacji prowadzony pod egidą ONZ.

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Ochrona żeglugi

Kallas poinformowała, że od początku działania operacja UE Aspides bezpiecznie eskortowała setki statków handlowych. Operację uruchomiono w odpowiedzi na ataki Huti na żeglugę na Morzu Czerwonym.

Jak zaznaczyła, Unia Europejska otrzymuje wiele wniosków od firm o ochronę, jednak nie dysponuje wystarczającą liczbą statków, aby spełnić je wszystkie. Podkreśliła, że operacja nie ma na celu udziału w wojnie, lecz ochronę żeglugi handlowej i interesów handlowych Europy.

UE będzie również nadal wspierać jemeńską Straż Przybrzeżną i innych uczestników działań morskich w regionie, w tym Dżibuti, w celu przeciwdziałania przemytowi broni. W kwestii ewentualnego uznania Huti za organizację terrorystyczną Kallas zaznaczyła, że wymaga to poparcia wszystkich państw członkowskich UE.

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