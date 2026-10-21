В Страсбурге во Франции глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз изучает варианты усиления поддержки правительства Йемена на фоне активизации атак хуситов и ухудшения региональной безопасности. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Поддержка переговоров

Выступая на пленарном заседании Европарламента, Каллас подчеркнула необходимость дипломатического урегулирования. По ее словам, ЕС готов поддержать все посреднические усилия для восстановления содержательных политических переговоров. Она заявила, что эскалация ухудшит положение для всех.

Каллас призвала все заинтересованные стороны содействовать прекращению того, что она назвала агрессией хуситов. Она также призвала группировку вновь присоединиться к процессу посредничества под руководством ООН.

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Защита судоходства

Каллас сообщила, что операция ЕС Aspides с начала работы безопасно сопроводила сотни коммерческих судов. Операцию запустили в ответ на атаки хуситов на судоходство в Красном море.

По ее словам, Евросоюз получает много запросов от компаний на защиту, однако не располагает достаточным количеством кораблей, чтобы удовлетворить их все. Она подчеркнула, что операция не ставит целью участие в войне, а направлена на защиту коммерческого судоходства и торговых интересов Европы.

ЕС также продолжит поддерживать Береговую охрану Йемена и других морских участников в регионе, в том числе Джибути, для противодействия контрабанде оружия. Относительно возможного признания хуситов террористической организацией Каллас отметила, что для этого необходима поддержка всех государств-членов ЕС.

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