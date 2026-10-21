在法国斯特拉斯堡，欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯表示，在胡塞武装袭击加剧、地区安全恶化的背景下，欧盟正在研究加强对也门政府支持的方案。据阿纳多卢通讯社报道。

支持谈判

卡拉斯在欧洲议会全体会议上发言时强调，需要通过外交途径解决问题。她表示，欧盟准备支持一切旨在恢复有实质内容的政治谈判的调解努力。她称，局势升级将使所有人的处境恶化。

卡拉斯呼吁所有相关方协助结束她所称的胡塞武装侵略。她还呼吁该组织重新加入由联合国主导的调解进程。

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保护航运

卡拉斯表示，欧盟“盾牌”行动自启动以来已为数百艘商船提供安全护航。该行动是在胡塞武装袭击红海航运后启动的。

她表示，欧盟收到许多企业提出的保护请求，但没有足够数量的舰船满足所有请求。她强调，该行动并非旨在参与战争，而是为了保护商业航运和欧洲的贸易利益。

欧盟还将继续支持也门海岸警卫队以及该地区的其他海上参与方，包括吉布提，以打击武器走私。对于可能将胡塞武装认定为恐怖组织的问题，卡拉斯指出，这需要获得所有欧盟成员国的支持。

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