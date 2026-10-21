Litwini zebrali 1,3 mln euro na drony dla Ukrainy i Litwy

Wolontariusze litewskiej organizacji Blue/Yellow zebrali w ciągu ośmiu tygodni trwania kampanii „Dronaton” 1,3 mln euro na zakup dronów dla Ukrainy i Litwy.

Zgodnie z planem organizatorów 80% zebranych środków zostanie przekazane ukraińskim Siłom Obronnym, a pozostałe 20% – Litewskiemu Związkowi Strzelców. Zbiórka miała na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej obu krajów.

Środki zostaną wykorzystane na:

zakup dronów przechwytujących;

zakup systemów przeciwdziałania dronom;

sfinansowanie szkoleń operatorów.

Organizacja Blue/Yellow nie czekała na zakończenie zbiórki. Ze względu na nasilenie rosyjskich ataków organizacja zaczęła wykorzystywać pieniądze jeszcze w trakcie trwania kampanii, a część środków została już przekazana ukraińskim siłom zbrojnym.

Laura Paukšte, szefowa Blue/Yellow, w komentarzu dla litewskiego serwisu Delfi powiedziała, że w ciągu ośmiu tygodni trwania kampanii rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę znacznie się nasiliły. „Tylko we wrześniu zagrożenie z powietrza w Kijowie trwało ponad 11 dni” – zaznaczyła. – „Dronaton” to nasza terminowa odpowiedź na to zagrożenie, a także wkład w gotowość Litwy”.

Od 6 września 2026 roku w stolicy funkcjonuje system zróżnicowanego ostrzegania: zamiast jednego uniwersalnego sygnału mieszkańcy Kijowa są informowani o konkretnym rodzaju zagrożenia – dronowym, masowym ataku dronów, rakietowym lub rakietowo-dronowym. Na przykład 11 października o godz. 00:32 w mieście ogłoszono czerwony poziom zagrożenia, o godz. 00:52 – zagrożenie dronowe (poziom żółty), a o godz. 01:12 poinformowano o odwołaniu alarmu.

Źródło: Blue / Yellow for Ukraine, Delfi

Przypomnijmy, że Tusk oczekuje od Ukrainy wyjaśnień w sprawie drona, który eksplodował na Litwie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy skomentowało incydent związany z wkroczeniem drona do przestrzeni powietrznej Litwy rano 18 października. Rzecznik MSZ Georgij Tichyj oświadczył, że zboczenie aparatu z pierwotnego kursu nastąpiło w wyniku aktywnego stosowania przez wojska rosyjskie środków walki radioelektronicznej podczas przeprowadzania operacji przeciwko celom wojskowym na terytorium Federacji Rosyjskiej.

W nocy z 17 na 18 października na Litwie organy ścigania zapobiegły próbie sabotażu w obiekcie prywatnego przedsiębiorstwa, w którym przechowywany jest sprzęt do łączności satelitarnej Starlink. Sprawcy próbowali zniszczyć anteny satelitarne i moduły sterujące za pomocą pojemników z łatwopalną cieczą.

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