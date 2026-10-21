立陶宛人筹集了130万欧元，用于为乌克兰和立陶宛购买无人机

立陶宛组织“Blue/Yellow”的志愿者们在为期八周的“Droneathon”活动中筹集了130万欧元，用于为乌克兰和立陶宛采购无人机。

根据组织者的计划，筹集资金的80%将拨付给乌克兰国防军，剩余的20%将拨付给立陶宛射手联盟。此次募捐旨在加强两国的防空能力。

这些资金将用于：

采购拦截无人机；

购置反无人机系统；

支付操作员培训费用。

“Blue/Yellow”并未等到募捐活动结束。由于俄罗斯的袭击日益加剧，该组织在活动期间就开始动用这笔资金，其中一部分款项已移交给了乌克兰军队。

Blue/Yellow负责人劳拉·帕乌克什特在接受立陶宛媒体Delfi采访时表示，在为期八周的募捐活动中，俄罗斯对乌克兰的空袭显著加剧。 “仅在9月，基辅就持续面临超过11天的空中威胁，”她指出，“‘无人机募捐活动’是我们对这一威胁的及时回应，也是对立陶宛战备状态的贡献。”

自2026年9月6日起，首都启用了差异化预警系统：不再使用单一的通用警报信号，而是根据具体威胁类型——无人机威胁、大规模无人机威胁、导弹威胁或导弹与无人机联合威胁——向基辅市民发出预警。 例如，10月11日00:32，该市发布了红色危险级别警报；00:52发布了无人机威胁警报（黄色级别）；01:12则发布了解除警报通知。

来源：Blue / Yellow for Ukraine、Delfi

需要提醒的是，图斯克正等待乌克兰就那架在立陶宛爆炸的无人机一事作出解释。

乌克兰外交部就10月18日上午无人机误入立陶宛领空的事件发表了评论。 外交部发言人格奥尔基·蒂希伊表示，该无人机偏离原定航线，是由于俄军在针对俄罗斯境内军事目标执行行动期间，积极使用了电子战手段所致。

10月18日深夜，立陶宛执法部门挫败了一起针对某私营企业设施的破坏企图，该设施内存放着“星链”（Starlink）卫星通信设备。 犯罪分子企图利用装有易燃液体的容器，摧毁卫星天线和控制单元。

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