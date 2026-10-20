Туск очікує від України пояснень щодо дрона, який вибухнув у Литві

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Польща розраховує на повну співпрацю з Україною в розслідуванні інциденту з українським безпілотником, який вибухнув поблизу кордону Литви та Латвії. За попередніми даними, дрон залетів із боку Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава тісно співпрацюватиме з Литвою, щоб встановити всі обставини події. Від польської сторони офіційний запит до України має подати оперативний командувач Збройних сил Польщі.

Туск також повідомив, що обговорить інцидент із президентом Литви Гітанасом Науседою під час його візиту до Польщі.

Польський прем’єр наголосив, що Варшава не дозволятиме проведення операцій на своїй території або в повітряному просторі без чіткої згоди польської держави.

Джерело: Укрінформ

Міністерство закордонних справ України прокоментувало інцидент із зальотом безпілотника в повітряний простір Литви вранці 18 жовтня. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відхилення апарата від початкового курсу сталося через активне застосування російськими військами засобів радіоелектронної боротьби під час виконання операції проти військових цілей на території РФ.

Уніч на 18 жовтня у Литві правоохоронці запобігли спробі диверсії на об'єкті приватного підприємства, де зберігається обладнання для супутникового зв'язку Starlink. Зловмисники намагалися знищити супутникові антени та блоки керування за допомогою ємностей із легкозаймистою рідиною.

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