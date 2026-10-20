Туск ожидает от Украины объяснений по поводу дрона, взорвавшегося в Литве

Польша рассчитывает на полное сотрудничество с Украиной в расследовании инцидента с украинским беспилотником, взорвавшимся вблизи границы Литвы и Латвии. По предварительным данным, дрон залетел со стороны Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава будет тесно сотрудничать с Литвой, чтобы установить все обстоятельства происшествия. От польской стороны официальный запрос в Украину должен подать оперативный командующий Вооруженными силами Польши.

Туск также сообщил, что обсудит инцидент с президентом Литвы Гитанасом Науседой во время его визита в Польшу.

Польский премьер подчеркнул, что Варшава не будет допускать проведения операций на своей территории или в воздушном пространстве без четкого согласия польского государства.

Источник: Укринформ

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало инцидент с вторжением беспилотника в воздушное пространство Литвы утром 18 октября. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что отклонение аппарата от первоначального курса произошло из-за активного применения российскими войсками средств радиоэлектронной борьбы во время проведения операции против военных целей на территории РФ.

Ночью на 18 октября в Литве правоохранители предотвратили попытку диверсии на объекте частного предприятия, где хранится оборудование для спутниковой связи Starlink. Злоумышленники пытались уничтожить спутниковые антенны и блоки управления с помощью емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью.

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