Из Турции в Одесскую область прилетели 85 молодых фламинго

В национальный природный парк «Тузловские лиманы» в Одесской области прилетела стая из 85 молодых розовых фламинго. Птицы прибыли с турецкого озера Туз, где в 2026 году родилось около 12 800 птенцов — это самый высокий показатель за последние пять лет. В украинском парке надеются, что фламинго смогут найти здесь корм и спокойно отдохнуть во время миграции.

85 молодых розовых фламинго заметили в середине октября в национальном природном парке «Тузловские лиманы». Птицы прилетели с турецкого озера Туз и сейчас находятся в заповедной зоне. Об их появлении сообщил Иван Русев, руководитель научно-исследовательского отдела национального парка. По его словам, стаю могли привести взрослые фламинго, которые уже ранее бывали на украинском побережье. Они могли запомнить эту местность как место, где можно найти пищу и отдохнуть. Впрочем, это предположение ученого, а не подтвержденный маршрут миграции каждой птицы.

Появление такой стаи привлекло внимание ещё и потому, что в последние годы фламинго не удавалось успешно выводить потомство на Тузловских лиманах. Птицы продолжают прилетать к украинскому побережью, но условия для их размножения остаются сложными. Специалисты парка связывают это, в частности, с шумом от войны, который может беспокоить птиц во время гнездования. Поэтому нынешний прилет — это не свидетельство того, что фламинго уже начали размножаться в Украине, а новая встреча с молодыми птицами, прибывшими сюда из Турции.

На озере Туз в Турции родились 12 800 фламинго

Родиной этой стаи стало озеро Туз в центральной части Турции. Оно известно как одно из важных мест гнездования розовых фламинго. В 2026 году там родилось около 12 800 птенцов — это самый высокий показатель за последние пять лет, согласно данным, на которые ссылается национальный природный парк. Первые птенцы вылупились в начале июня, а в конце августа молодые птицы уже начали летать и покидать место гнездования. Часть из них отправилась на север и впоследствии добралась до украинского побережья.

Успешному сезону размножения на озере Туз способствовали обильные весенние осадки. Благодаря им в водоеме сохранялся достаточный уровень воды, а у фламинго было больше корма. Один из важных источников пищи для этих птиц — мелкие ракообразные артемии, в частности Artemia salina. Они обитают в соленых водоемах и входят в рацион фламинго. Когда воды и корма достаточно, у птиц создаются более благоприятные условия для выращивания птенцов. В то же время на успех гнездования влияют и меры по охране мест, где птицы выводят потомство.

Почему фламинго не могут регулярно выводить птенцов в Одесской области

Тузловские лиманы являются важной природной территорией на юге Одесской области. Это система лиманов, мелководий и водно-болотных угодий, где останавливаются различные виды перелетных птиц. Для фламинго такие места могут быть удобными для кормления и отдыха во время миграции. Однако наличия корма и воды недостаточно, чтобы птицы успешно вывели потомство: им также нужны относительное спокойствие и безопасные места для гнездования. По данным сотрудников национального парка, шум, связанный с российской войной против Украины, мешает фламинго размножаться на этой территории.

В 2023 году ситуация была иной: тогда на Тузловских лиманах фламинго удалось успешно вывести около 200 птенцов. По информации национального парка, это был единственный год с начала полномасштабной войны, когда птицы смогли размножиться здесь. В последующие годы повторить этот результат не удалось. В 2024 году, в частности, сообщалось о разрушении около 400 гнезд, а в 2025 году птицы также не смогли успешно вывести потомство. Эти обстоятельства показывают, насколько сильно на жизнь диких животных могут влиять изменения условий окружающей среды и деятельность человека.

Могут ли фламинго остаться на Тузловских лиманах

Пока нет оснований утверждать, что все 85 птиц останутся в Одесской области надолго. Их появление может быть частью миграции, во время которой молодые фламинго ищут подходящие места для кормления и отдыха. Если условия будут благоприятными, они смогут некоторое время оставаться в заповедной зоне. Однако дальнейшее перемещение будет зависеть от погоды, доступности корма и других природных факторов. Учёные предполагают, что путь к украинским лиманам молодым птицам могли показать взрослые фламинго, которые уже бывали в этой местности. Однако пока это лишь возможная версия, а не окончательно установленный факт.

Почему важно не беспокоить розовых фламинго

Появление фламинго на Тузловских лиманах привлекает внимание к природному богатству украинского побережья. В то же время это напоминание о том, что диким птицам нужны безопасные условия, особенно во время миграции и гнездования. Людям, наблюдающим за ними, следует держаться на расстоянии, не пытаться приблизиться к стае ради фотографий и не создавать лишнего шума. Не следует также преследовать птиц на лодках или заходить в места, где они кормятся или отдыхают. Такие простые правила помогают снизить стресс для животных и не мешать им восстанавливать силы перед дальнейшим перелетом.

Появление 85 молодых фламинго стало ещё одним поводом вспомнить о важности охраны Тузловских лиманов. Птицы добрались до украинского побережья после успешного сезона размножения в Турции, но их дальнейшее пребывание здесь будет зависеть от условий в природной среде. Для ученых это также возможность наблюдать за миграцией и поведением фламинго. А для всех остальных — напоминание о том, что даже в сложных условиях украинская природа остается частью большого мира, по которому каждый год перемещаются перелетные птицы. Об этом сообщает национальный природный парк «Тузловские лиманы».

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