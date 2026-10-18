Україна перепросила за приліт свого дрона у Литві

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Міністерство закордонних справ України прокоментувало інцидент із зальотом безпілотника в повітряний простір Литви вранці 18 жовтня. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відхилення апарата від початкового курсу сталося через активне застосування російськими військами засобів радіоелектронної боротьби під час виконання операції проти військових цілей на території РФ.

Українська сторона висловила жаль через створені незручності та занепокоєння й висловила готовність надати литовським партнерам усю необхідну інформацію для розслідування обставин події. Також дипломат подякував Вільнюсу за підтримку, наголосивши, що саме російська агресія є першоджерелом безпекових загроз у регіоні.

Джерело: МЗС України.

У неділю вранці, 18 жовтня 2026 року, Литва оголосила червону повітряну тривогу в центральній і північній частинах країни. Мешканцям територій, яких стосувалося попередження, наказали перейти до укриттів.

У Литві після оголошення повітряної тривоги перевіряють повідомлення про можливе падіння безпілотника в Пасваліському районі. Місцеві жителі надіслали близько 50 повідомлень, а в селі Юоджьоніс, за попередніми даними, знайшли уламки. Литовські військові припускають, що об’єкт міг залетіти з боку Польщі, однак його походження та подальший маршрут поки не встановили.

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