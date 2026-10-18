Украина принесла извинения за появление своего дрона в Литве

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало инцидент с вторжением беспилотника в воздушное пространство Литвы утром 18 октября. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что отклонение аппарата от первоначального курса произошло из-за активного применения российскими войсками средств радиоэлектронной борьбы во время проведения операции против военных целей на территории РФ.

Украинская сторона выразила сожаление в связи с причиненными неудобствами и беспокойством, а также готовность предоставить литовским партнерам всю необходимую информацию для расследования обстоятельств происшествия. Также дипломат поблагодарил Вильнюс за поддержку, подчеркнув, что именно российская агрессия является первопричиной угроз безопасности в регионе.

Источник: МИД Украины.

В воскресенье утром, 18 октября 2026 года, Литва объявила красную воздушную тревогу в центральной и северной частях страны. Жителям территорий, на которые распространялось предупреждение, приказали укрыться в убежищах.

В Литве после объявления воздушной тревоги проверяют сообщения о возможном падении беспилотника в Пасвалисском районе. Местные жители прислали около 50 сообщений, а в селе Юоджёнис, по предварительным данным, нашли обломки. Литовские военные предполагают, что объект мог залететь со стороны Польши, однако его происхождение и дальнейший маршрут пока не установлены.

Читай нас в