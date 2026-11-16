Календарь грибника на 16–22 ноября 2026 года: где и какие грибы искать

Во второй половине ноября сезон тихой охоты в Украине окончательно переходит в позднеосеннюю, предзимнюю фазу. Несмотря на регулярные ночные заморозки и высокую влажность, в лесах еще сохраняются благоприятные условия для поиска наиболее холодостойких видов, способных выдерживать низкие температуры.

Общий прогноз и особенности недели

Период с 16 по 22 ноября отличается стабильно прохладной погодой с ночными заморозками, густыми утренними туманами и частыми моросящими дождями. Наземные теплолюбивые грибы уже исчезают, поэтому основное внимание грибников смещается на древоразрушающие виды и отдельные почвенные грибы, скрытые под толстым слоем листьев или хвои.

Основные правила безопасности и успеха на этой неделе

Отправляйтесь в лес в середине дня, когда воздух прогревается после утренних заморозков, а туман рассеивается, учитывая короткий световой день.

Не собирайте грибы, которые прошли несколько циклов замерзания и оттаивания, поскольку в их тканях начинают накапливаться вредные продукты распада белков.

Осматривайте в первую очередь солнечные опушки, овраги, защищенные от ветра участки, старые пни и поваленные стволы деревьев, где дольше сохраняется естественное тепло и влага.

Что искать в лесу с 16 по 22 ноября

Зимние опята (фламулина бархатистоножка) остаются бесспорными лидерами позднего сезона. Они растут большими скоплениями на пнях, сухостое и поваленных стволах лиственных деревьев, особенно ивы, тополя, клена и березы, и не теряют своих качеств даже после лёгкого подмерзания.

Вешенка обыкновенная активно плодоносит во время ноябрьских похолоданий. Плотные многоярусные колонии этого гриба стоит искать на ослабленных или мертвых лиственных деревьях во влажных балках и вблизи водоемов.

Поздние рядовки — серая (штриховатая) и фиолетовая — ещё встречаются в сосновых и смешанных лесах. Благодаря плотной мякоти и толстому слою опавшей хвои они выдерживают первые заморозки, но перед приготовлением требуют обязательного отваривания.

Гигрофор поздний в это время появляется в хвойных лесах, особенно среди сосен и мха. Это небольшой, но очень морозостойкий съедобный гриб с липкой шляпкой, который часто растёт большими группами вплоть до устойчивых морозов.

Грибной календарь по дням недели на период с 16 по 22 ноября

16 ноября (понедельник) — Начало недели, прохладное утро: осмотр лиственных лесов и лесополос на наличие новых волн зимних опят.

17 ноября (вторник) — Высокая влажность и туман: обследование старых пней, валежника и поваленных стволов в поисках вешенки обыкновенной.

18 ноября (среда) — Стабильная прохлада: поход в сосновые массивы за гигрофором поздним и рядовкой серой под слоем хвои.

19 ноября (четверг) — Ветреный и сырой день: поиск грибов в защищённых от ветра оврагах, балках и вблизи лесных ручьёв.

20 ноября (пятница) — Ночные заморозки: тщательная проверка найденных опят и вешенок на свежесть и отсутствие признаков разложения.

21 ноября (суббота) — Выходной день для тихой охоты: обход проверенных лиственных и смешанных участков в светлое время суток.

22 ноября (воскресенье) — Завершение недели: итоговый выезд в конце ноября и переработка собранного урожая.

Напоминание о безопасности: в конце осени внешний вид многих грибов меняется из-за влаги и приморозов, поэтому возрастает риск перепутать съедобные виды с ядовитыми, в частности зимние опята с галериной окаймленной. Собирайте только те экземпляры, в видовой принадлежности и свежести которых вы уверены на сто процентов.

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