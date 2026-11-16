Kalendarz grzybiarza na 16–22 listopada 2026 r.: gdzie i jakie grzyby szukać

W drugiej połowie listopada sezon cichego polowania na Ukrainie ostatecznie przechodzi w fazę późnej jesieni i przedzimową. Pomimo regularnych nocnych przymrozków i wysokiej wilgotności w lasach nadal panują sprzyjające warunki do poszukiwania gatunków najbardziej odpornych na zimno, zdolnych do przetrwania niskich temperatur.

Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia

Okres od 16 do 22 listopada charakteryzuje się stabilną, chłodną pogodą z nocnymi przymrozkami, gęstymi porannymi mgłami i częstymi mżawkami. Grzyby naziemne, lubiące ciepło, już zanikają, więc główna uwaga grzybiarzy skupia się na gatunkach niszczących drewno oraz na niektórych grzybach glebowych, ukrytych pod grubą warstwą liści lub igieł.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa i sukcesu w tym tygodniu

Wybierajcie się do lasu w południe, kiedy powietrze ogrzewa się po porannych przymrozkach, a mgła się rozprasza, biorąc pod uwagę krótki dzień.

Nie zbierajcie grzybów, które przeszły kilka cykli zamarzania i rozmrażania, ponieważ w ich tkankach zaczynają gromadzić się szkodliwe produkty rozkładu białek.

Przeszukujcie przede wszystkim nasłonecznione skraje lasu, wąwozy, miejsca osłonięte od wiatru, stare pnie i powalone drzewa, gdzie dłużej utrzymuje się naturalne ciepło i wilgoć.

Czego szukać w lesie od 16 do 22 listopada

Zimowe opieńki (flamulina aksamitnonożka) pozostają niekwestionowanymi liderami późnego sezonu. Rosną one w dużych skupiskach na pniach, martwym drewnie i powalonych pniach drzew liściastych, zwłaszcza wierzby, topoli, klonu i brzozy, i nie tracą swoich właściwości nawet po lekkim przemarznięciu.

Boczniak pospolity aktywnie owocuje podczas listopadowych ochłodzeń. Gęste, wielopoziomowe kolonie tego grzyba warto szukać na osłabionych lub martwych drzewach liściastych w wilgotnych dolinach i w pobliżu zbiorników wodnych.

Późne grzyby z rodzaju Rowsonia — szary (prążkowany) i fioletowy — wciąż zdarzają się w lasach sosnowych i mieszanych. Dzięki gęstemu miąższowi i grubej warstwie opadłych igieł wytrzymują pierwsze przymrozki, ale przed przygotowaniem wymagają obowiązkowego gotowania.

Hygrofor późny pojawia się w tym czasie w lasach iglastych, zwłaszcza wśród sosen i mchu. Jest to niewielki, ale bardzo mrozoodporny grzyb jadalny o lepkiej czapce, który często rośnie w dużych grupach aż do nadejścia trwałych mrozów.

Kalendarz grzybowy według dni tygodnia na okres od 16 do 22 listopada

16 listopada (poniedziałek) — Początek tygodnia, chłodny poranek: przeszukaj lasy liściaste i pasy leśne w poszukiwaniu nowych fal zimowych opieniaków.

17 listopada (wtorek) — Wysoka wilgotność i mgła: przeszukanie starych pni, leżącego drewna i powalonych pni w poszukiwaniu boczniaka pospolitego.

18 listopada (środa) — Utrzymująca się chłód: wycieczka do lasów sosnowych w poszukiwaniu higroforu późnego i szarej rzędówki pod warstwą igieł.

19 listopada (czwartek) — Wietrzny i wilgotny dzień: poszukiwanie grzybów w osłoniętych od wiatru wąwozach, dolinach i w pobliżu leśnych strumieni.

20 listopada (piątek) — Nocne przymrozki: dokładne sprawdzenie znalezionych opieniaków i boczniaków pod kątem świeżości i braku oznak rozkładu.

21 listopada (sobota) — Dzień wolny na ciche polowanie: obchód sprawdzonych terenów liściastych i mieszanych w jasnej części dnia.

22 listopada (niedziela) — Zakończenie tygodnia: podsumowująca wyprawa pod koniec listopada i przetworzenie zebranych grzybów.

Przypomnienie dotyczące bezpieczeństwa: pod koniec jesieni wygląd wielu grzybów zmienia się z powodu wilgoci i przymrozków, dlatego wzrasta ryzyko pomylenia gatunków jadalnych z trującymi, w szczególności zimowych pieczarek z galeriną obramowaną. Zbierajcie wyłącznie te okazy, co do których macie stuprocentową pewność co do gatunku i świeżości.

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