2026年11月16日至22日采菇指南：在哪里寻找哪些蘑菇

11月下旬，乌克兰的静猎季节正式进入深秋、初冬阶段。 尽管夜间经常出现霜冻且湿度较高，但森林中仍保持着有利于寻找最耐寒物种的条件，这些物种能够承受低温。

本周总体预报及特点

11月16日至22日期间，天气持续凉爽，夜间有霜冻，清晨有浓雾，且常有毛毛雨。 喜暖的地面蘑菇已逐渐消失，因此采菇者的关注重点转向了腐木菌种以及隐藏在厚厚落叶或松针层下的部分土壤蘑菇。

本周安全与成功的主要准则

鉴于白昼时间较短，建议在午后进入森林，此时晨间霜冻过后空气已回暖，雾气也已消散。

不要采摘经历过多次冻融循环的蘑菇，因为其组织中会开始积累有害的蛋白质分解产物。

首先应仔细搜寻向阳的林缘、山谷、背风处、老树桩及倒伏的树干，这些地方能更长时间地保留自然热量和水分。

11月16日至22日期间在森林中应寻找什么

冬蘑（天鹅绒柄火鸡菇）仍是晚季无可争议的明星。 它们成片生长在树桩、枯木和倒下的阔叶树树干上，尤其是柳树、杨树、枫树和桦树，即使经过轻微冻害也不会失去其品质。

普通蟹肉菇在11月的寒潮期间会大量结果。这种蘑菇形成的密集多层菌落，通常生长在潮湿山谷和水体附近的衰弱或枯死的阔叶树上。

晚季的列菌——灰列菌（条纹状）和紫列菌——在松林和混交林中仍偶有发现。 得益于致密的菌肉和厚厚的落针叶层，它们能耐受初霜，但在烹饪前必须经过焯水处理。

此时，晚季湿木菇开始在针叶林中出现，尤其常见于松树和苔藓之间。这是一种个头虽小但极耐寒的可食用蘑菇，菌盖呈粘性，常成群生长，直至持续霜冻来临。

11月16日至22日按星期划分的蘑菇日历

11月16日（星期一）——本周伊始，清晨凉爽：检查阔叶林和林带，寻找新出现的冬蘑菇群落。

11月17日（周二）——湿度高且有雾：检查老树桩、倒木和被风吹倒的树干，寻找普通侧耳。

11月18日（周三）——持续凉爽：前往松树林，在松针层下寻找晚生湿蘑菇和灰条蘑菇。

11月19日（周四）——多风潮湿的一天：在避风的沟壑、山谷及林间溪流附近寻找蘑菇。

11月20日（周五）——夜间有霜：仔细检查采到的牛肝菌和灰蘑，确保其新鲜且无腐烂迹象。

11月21日（周六）——静猎日：在白天巡查已确认的阔叶林和混交林区域。

11月22日（周日）——本周收官：11月底的总结性采摘行程，并对采收的蘑菇进行加工处理。

安全提示：深秋时节，受潮湿和霜冻影响，许多蘑菇的外观会发生变化，因此将可食用菌种与有毒菌种混淆的风险增加，尤其是冬牛肝菌与镶边伞菌。 请仅采摘那些您能百分之百确定其种类和新鲜度的蘑菇。

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