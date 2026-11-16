Календарь садовода на 16–22 ноября 2026 года: предзимняя подготовка участка к зиме

Во второй половине ноября работы в саду и на огороде в Украине вступают в финальную стадию перед наступлением устойчивых зимних морозов. Главная задача садоводов и огородников в этот период — завершить укрытие уязвимых культур, защитить насаждения от зимних повреждений и подготовить хозяйственные постройки и инвентарь к длительному хранению.

Общий прогноз и особенности недели

Период с 16 по 22 ноября характеризуется стабильным похолоданием с регулярными ночными заморозками, промерзанием верхнего слоя почвы и высокой влажностью воздуха. В таких условиях активные земляные работы приостанавливаются, а основное внимание уделяется утеплению растений и осмотру участка.

Главные советы на эту неделю

Завершите укрытие теплолюбивых многолетников, винограда и молодых саженцев после наступления стабильной прохладной погоды, чтобы растения не выпрели.

Проверьте надежность крепления защитных материалов на стволах деревьев и каркасах укрытий на случай сильных порывов ветра.

Полностью слейте воду из систем полива, бочек и шлангов, чтобы избежать их разрыва во время морозов.

Основные работы в саду и на огороде

Работы в саду (деревья и кустарники). В саду завершают побелку стволов и скелетных ветвей взрослых деревьев для защиты коры от зимних солнечных ожогов и морозобоин, а молодые деревья окончательно обвязывают сеткой или еловыми ветками от грызунов. Также проводят окончательную уборку мумифицированных плодов с ветвей, укладывают и пригибают побеги винограда, малины и ежевики перед зимним укрытием.

Работы на огороде и в теплицах. На открытых грядках по промерзшей земле можно завершить подзимний посев холодостойких культур в заранее вырезанные борозды, засыпая их сухой землей или торфом. Озимый чеснок, лук и подзимние посевы дополнительно утепляют слоем сухой листвы, соломы или лапника. В теплицах убирают остатки растительности, промывают конструкции и при необходимости проветривают помещения.

Календарь садовода и огородника по дням недели на период с 16 по 22 ноября

16 ноября (понедельник) — Начало недели, прохладная погода: осмотр приствольных кругов плодовых деревьев и подсыпка защитной мульчи.

17 ноября (вторник) — Высокая влажность: удаление остатков сухих и поврежденных плодов с ветвей деревьев и санитарная очистка крон.

18 ноября (среда) — Стабильное похолодание: пригибание к земле и фиксация лозы винограда и побегов теплолюбивых ягодных кустарников.

19 ноября (четверг) — Ветреный день: проверка прочности каркасов, агроволокна и обвязки молодых саженцев от грызунов и морозов.

20 ноября (пятница) — Ночные заморозки: окончательное утепление грядок с озимым чесноком, луком и многолетними цветами.

21 ноября (суббота) — Выходной день для хозяйственных работ: слив воды из ёмкостей и систем орошения, подготовка теплиц к зиме.

22 ноября (воскресенье) — Завершение недели: проверка запасов овощей и фруктов в погребе, контроль температуры и вентиляции в хранилищах.

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