Kalendarz ogrodnika na 16–22 listopada 2026 r.: przedzimowe przygotowanie działki
W drugiej połowie listopada prace w ogrodzie i na działce w Ukrainie wkraczają w ostatnią fazę przed nadejściem trwałych zimowych mrozów. Głównym zadaniem ogrodników i rolników w tym okresie jest zakończenie okrywania wrażliwych upraw, zabezpieczenie nasadzeń przed zimowymi uszkodzeniami oraz przygotowanie budynków gospodarczych i sprzętu do długotrwałego przechowywania.
Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia
W okresie od 16 do 22 listopada obserwuje się stabilny spadek temperatury z regularnymi nocnymi przymrozkami, przemarzaniem wierzchniej warstwy gleby oraz wysoką wilgotnością powietrza. W takich warunkach wstrzymuje się aktywne prace ziemne, a główny nacisk kładzie się na ocieplanie roślin i przegląd działki.
Najważniejsze porady na ten tydzień
- Po ustabilizowaniu się chłodnej pogody należy zakończyć okrywanie ciepłolubnych bylin, winorośli i młodych sadzonek, aby rośliny nie wyschły.
- Sprawdź, czy materiały ochronne są dobrze zamocowane na pniach drzew i konstrukcjach osłon, na wypadek silnych podmuchów wiatru.
- Całkowicie opróżnijcie wodę z systemów nawadniających, beczek i węży, aby uniknąć ich pęknięcia podczas mrozów.
Główne prace w ogrodzie i na działce
Prace w ogrodzie (drzewa i krzewy). W ogrodzie kończy się bielenie pni i gałęzi szkieletowych dorosłych drzew w celu ochrony kory przed zimowymi oparzeniami słonecznymi i pęknięciami mrozowymi, a młode drzewa ostatecznie owija się siatką lub gałęziami jodły, aby zabezpieczyć je przed gryzoniami. Przeprowadza się również ostateczne usuwanie zmumifikowanych owoców z gałęzi, a także układa i przygina pędy winorośli, malin i jeżyn przed zimowym przykryciem.
Prace w ogrodzie i szklarniach. Na otwartych grządkach, na zamarzniętej ziemi, można zakończyć przedzimowy siew roślin odpornych na zimno w wcześniej wytyczonych bruzdach, zasypując je suchą ziemią lub torfem. Czosnek ozimy, cebulę oraz uprawy przedzimowe dodatkowo ociepla się warstwą suchych liści, słomy lub gałęzi jodłowych. W szklarniach usuwa się resztki roślinności, myje konstrukcje i w razie potrzeby wietrzy pomieszczenia.
Kalendarz ogrodnika i hodowcy warzyw według dni tygodnia na okres od 16 do 22 listopada
16 listopada (poniedziałek) — Początek tygodnia, chłodna pogoda: przegląd kręgów przypniowych drzew owocowych i dosypanie ściółki ochronnej.
17 listopada (wtorek) — Wysoka wilgotność: usuwanie resztek suchych i uszkodzonych owoców z gałęzi drzew oraz sanitarne oczyszczanie koron.
18 listopada (środa) — Stałe ochłodzenie: przyginanie do ziemi i mocowanie pnączy winorośli oraz pędów ciepłolubnych krzewów jagodowych.
19 listopada (czwartek) — Wietrzny dzień: sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji wsporczych, włókniny rolniczej oraz zabezpieczenia młodych sadzonek przed gryzoniami i mrozami.
20 listopada (piątek) — Nocne przymrozki: ostateczne ocieplenie grządek z czosnkiem ozimym, cebulą i wieloletnimi kwiatami.
21 listopada (sobota) — Dzień wolny od prac gospodarczych: opróżnianie zbiorników i systemów nawadniających z wody, przygotowanie szklarni do zimy.
22 listopada (niedziela) — Zakończenie tygodnia: przegląd zapasów warzyw i owoców w piwnicy, kontrola temperatury i wentylacji w magazynach.
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