Литва оголосила червону тривогу та наказала людям іти в укриття — RMF24

У неділю вранці, 18 жовтня 2026 року, Литва оголосила червону повітряну тривогу в центральній і північній частинах країни. Мешканцям територій, яких стосувалося попередження, наказали перейти до укриттів, повідомляє RMF24.

Тривога в Литві

Червоний рівень попередження оголосили не на всій території Литви, а в її центральній та північній частинах. Вказівка перейти до укриттів стосувалася мешканців районів, де було оголошено повітряну тривогу.

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Жовтий рівень у Латвії

Водночас Латвія запровадила жовтий рівень попередження поблизу кордону з Литвою. Латвійська сторона повідомила про можливу загрозу, пов’язану з дроном, який наближався.

За даними Reuters, які наводить RMF24, на момент публікації деталей про тип дрона, його маршрут або інші обставини потенційної загрози не повідомляли. Видання також зазначило, що очікує на додаткову інформацію.

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