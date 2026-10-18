W niedzielę rano, 18 października 2026 roku, Litwa ogłosiła czerwony alarm powietrzny w centralnej i północnej części kraju. Mieszkańcom terenów objętych ostrzeżeniem nakazano udać się do schronów, informuje RMF24.

Alarm na Litwie

Czerwony poziom ostrzeżenia ogłoszono nie na całym terytorium Litwy, lecz w jej centralnej i północnej części. Polecenie udania się do schronów dotyczyło mieszkańców obszarów, na których ogłoszono alarm powietrzny.

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Żółty poziom na Łotwie

Jednocześnie Łotwa wprowadziła żółty poziom ostrzeżenia w pobliżu granicy z Litwą. Strona łotewska poinformowała o możliwym zagrożeniu związanym ze zbliżającym się dronem.

Według Reutersa, na którego powołuje się RMF24, w momencie publikacji nie podano szczegółów dotyczących typu drona, jego trasy ani innych okoliczności potencjalnego zagrożenia. Portal zaznaczył również, że oczekuje na dodatkowe informacje.

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