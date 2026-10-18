Утром в воскресенье, 18 октября 2026 года, Литва объявила красную воздушную тревогу в центральной и северной частях страны. Жителям территорий, на которые распространялось предупреждение, приказали перейти в укрытия, сообщает RMF24.

Тревога в Литве

Красный уровень предупреждения объявили не на всей территории Литвы, а в ее центральной и северной частях. Указание перейти в укрытия касалось жителей районов, где была объявлена воздушная тревога.

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Желтый уровень в Латвии

Одновременно Латвия ввела желтый уровень предупреждения вблизи границы с Литвой. Латвийская сторона сообщила о возможной угрозе, связанной с приближавшимся дроном.

По данным Reuters, которые приводит RMF24, на момент публикации не сообщалось подробностей о типе дрона, его маршруте или других обстоятельствах потенциальной угрозы. Издание также отметило, что ожидает дополнительную информацию.

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