В Украине раскрыли новые схемы уклонения от мобилизации

В сентябре–ноябре 2026 года правоохранительные органы в различных регионах разоблачили военнослужащих, медиков, предпринимателей и посредников, которые за деньги предлагали оформить фиктивную инвалидность, снять с розыска, незаконно уволить со службы или помочь выехать за границу.

Суммы взяток составляли от 1,5 до 37 тысяч долларов.

Также правоохранители зафиксировали публикацию маршрутов передвижения представителей ТЦК в закрытых сообществах.

С начала 2026 года подозрения были предъявлены 187 лицам в рамках 117 уголовных дел. Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды превысила 916 тысяч долларов, 148 тысяч евро и 890 тысяч гривен.

Источник: Офис Генерального прокурора

В Кривом Роге бывшего военнослужащего ТЦК подозревают в вымогательстве $28 тысяч за решение вопроса со СЗЧ.

В Донецкой области должностное лицо ТЦК подозревают в получении $15,5 тысяч взятки.

В Одессе офицера ТЦК оштрафовали на 93,5 тыс. грн за взятку в виде талонов на дизельное топливо.