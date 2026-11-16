W Ukrainie ujawniono nowe sposoby unikania mobilizacji

We wrześniu–listopadzie 2026 roku organy ścigania w różnych regionach wykryły przypadki, w których żołnierze, pracowników służby zdrowia, przedsiębiorców i pośredników, którzy za pieniądze oferowali sfałszowanie orzeczenia o niepełnosprawności, usunięcie z listy osób poszukiwanych, nielegalne zwolnienie ze służby lub pomoc w wyjeździe za granicę.

Kwoty łapówek wynosiły od 1,5 do 37 tysięcy dolarów.

Ponadto organy ścigania odnotowały publikację tras przemieszczania się przedstawicieli TCC w zamkniętych grupach.

Od początku 2026 roku postawiono zarzuty 187 osobom w ramach 117 postępowań karnych. Łączna kwota udokumentowanych nielegalnych korzyści przekroczyła 916 tysięcy dolarów, 148 tysięcy euro oraz 890 tysięcy hrywien.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

W Krywym Rogu były żołnierz TCC jest podejrzany o wyłudzenie 28 tysięcy dolarów za załatwienie sprawy związanej z Służbą Bezpieczeństwa.

W obwodzie donieckim urzędnik TCC jest podejrzany o przyjęcie łapówki w wysokości 15,5 tys. dolarów.

W Odessie na oficera TCC nałożono grzywnę w wysokości 93,5 tys. hrywien za łapówkę w postaci bonów na olej napędowy.