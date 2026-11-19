Do zdarzenia doszło 18 listopada. Na nagraniu opublikowanym przez lokalne kanały na Telegramie widać, jak dwóch mężczyzn ciągnie żołnierza za nogę, a kobieta uderza go laską.

W TCC poinformowano, że grupa alarmowa próbowała zatrzymać kierowcę, który był poszukiwany za naruszenie przepisów dotyczących ewidencji wojskowej.

Podczas rozmowy pasażerka samochodu zaczęła wołać o pomoc, po czym do konfliktu włączyły się osoby postronne i zaatakowały żołnierzy.

Korzystając z zamieszania, kierowca uciekł. Grupa reagowania opuściła miejsce zdarzenia, aby zapobiec dalszej eskalacji.

Źródło: Suspilne.

Przypomnijmy, że Okręg Operacyjny „Południe” prowadzi dochodzenie w sprawie konfliktu między żołnierzami TCC a osobami cywilnymi w Winnicy.

Wcześniej w Odessie kierowca zranił nożem żołnierza TCC i próbował go potrącić samochodem.

Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty 41-letniemu mieszkańcowi Kijowa, który 19 października otworzył ogień w budynku rejonowego oddziału TCK i SP w dzielnicy Pechersk w Kijowie. Grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

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