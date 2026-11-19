W piątek, 20 listopada 2026 r., w niektórych regionach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały planowe ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Poinformowała o tym krajowa spółka energetyczna „Ukrenergo”.

Zgodnie z komunikatem energetyków ograniczenia będą obowiązywać w następującym zakresie: dla wszystkich kategorii odbiorców będą stosowane harmonogramy godzinowych przerw w dostawach w zakresie od 0,5 do 3 tur, a dla przedsiębiorstw przemysłowych — harmonogramy ograniczeń pobieranej mocy.

W „Ukrenergo” przypomniano, że przyczyną tych wymuszonych ograniczeń są skutki rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury energetycznej. Pracownicy sektora energetycznego nieustannie pracują nad naprawą uszkodzonego sprzętu i sieci, a aktualny harmonogram przerw w dostawach energii dla konkretnego adresu obywatele mogą sprawdzić na oficjalnych stronach internetowych swojego operatora systemu dystrybucji.

Źródło: NEC „Ukrenergo”.

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