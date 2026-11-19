Komisja Rady Najwyższej zaleciła przyjęcie projektu ustawy nr 14117, który umożliwi wykorzystanie prywatnych i państwowych gruntów rolnych do budowy i utrzymania fortyfikacji wojskowych.

Okręgowe administracje wojskowe będą mogły ustanawiać służebność gruntową na działkach, na których nie ma nieruchomości.

Chodzi o tereny w pobliżu granicy z Rosją i Białorusią, terytoria tymczasowo okupowane, a także gminy, w których trwają lub mogą trwać działania wojenne.

Służebność proponuje się ustanowić na okres jednego roku z automatycznym przedłużeniem o kolejny rok w przypadku przedłużenia stanu wojennego.

Właścicielom prywatnych działek przewidziano roczną opłatę w wysokości 12% normatywnej wyceny pieniężnej gruntu. Jednocześnie środki będą wypłacane dopiero po upływie dwóch lat od zakończenia okresu obowiązywania służebności.

Obecnie projekt ustawy został skierowany do przyjęcia przez Radę Najwyższą w drugim czytaniu i w całości.

Źródło: Komisja Rady Najwyższej ds. Polityki Rolnej i Ziemskiej.

Wojskowe obiekty inżynieryjno-techniczne i fortyfikacyjne, wzniesione pod kierownictwem dowództwa wojskowego w obwodzie kijowskim, są gotowe do wykonywania zadań obronnych.

Wcześniej w Czernihowie zakończono kontrolę stanu i jakości prac związanych z odbudową fortyfikacji wokół miasta. Kontrolę przeprowadziła komisja, w skład której weszli przedstawiciele dowództwa wojskowego, organów ścigania oraz inżynierowie.



Przypomnijmy również, że w pierwszym roku wojny na pełną skalę podjęto decyzję o wdrożeniu trzech poziomów fortyfikacji w celu ochrony obiektów energetycznych przed ostrzałem terrorystycznym ze strony Rosji. Jeden z tych poziomów ma charakter eksperymentalny i jest bardzo kosztowny.

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