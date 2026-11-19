Комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект № 14117, который позволит использовать частные и государственные сельскохозяйственные земли для строительства и содержания военных укреплений.

Областные военные администрации смогут устанавливать земельный сервитут на участках, где нет недвижимости.

Речь идет о территориях вблизи границы с Россией и Беларусью, временно оккупированных территориях, а также общинах, где продолжаются или возможны боевые действия.

Сервитут предлагается устанавливать на один год с автоматическим продлением еще на год в случае продления военного положения.

Владельцам частных участков предусмотрена годовая плата в размере 12% от нормативной денежной оценки земли. При этом деньги будут выплачиваться только через два года после истечения срока действия сервитута.

На данный момент законопроект рекомендован к принятию Верховной Радой во втором чтении и в целом.

Источник: Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Военные инженерно-технические и фортификационные сооружения, возведенные под руководством военного командования в Киевской области, готовы к выполнению оборонных задач.

Ранее в Чернигове завершили проверку состояния и качества работ по восстановлению фортификаций вокруг города. Проверку провела комиссия, в состав которой вошли представители военного командования, правоохранительных органов и инженеры.



Также напомним, что в первый год полномасштабной войны было принято решение о реализации трех уровней фортификаций для защиты объектов энергетики от террористических обстрелов со стороны РФ. Один из этих уровней является экспериментальным и дорогостоящим.

Читай нас в