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Інцидент стався 18 листопада. На відео, яке поширили місцеві Telegram-канали, видно, як двоє чоловіків тягнуть за ногу військовослужбовця, а жінка б’є його милицею.

У ТЦК повідомили, що група оповіщення намагалася затримати водія, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Під час спілкування пасажирка автомобіля почала кликати на допомогу, після чого до конфлікту долучилися сторонні люди та напали на військовослужбовців.

Скориставшись сутичкою, водій утік. Група оповіщення залишила місце події, щоб не допустити подальшої ескалації.

Джерело: Суспільне.

Нагадаємо, ОК Південь розслідує конфлікт між військовими ТЦК і цивільними у Вінниці.

Раніше в Одесі водій поранив військового ТЦК ножем та намагався збити його автомобілем.

До цього правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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