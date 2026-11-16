Магнитные бури 16–22 ноября 2026 года: прогноз и влияние на самочувствие

Третья декада ноября начнётся с умеренной солнечной активности, которая в середине недели перерастёт в заметное геомагнитное возмущение, а ближе к выходным пойдёт на спад. В течение недели ожидаются как периоды повышенной нагрузки на организм метеозависимых людей, так и спокойные дни для восстановления.

Подробный прогноз геомагнитной обстановки по дням

16 ноября (понедельник). Неделя начнётся с незначительных геомагнитных колебаний на уровне 3 баллов (зелёный уровень). Обстановка будет оставаться под контролем, однако чувствительные люди могут испытывать легкую сонливость или снижение концентрации внимания в первой половине дня.

17 ноября (вторник). Прогнозируется умеренное повышение солнечной активности до 4 баллов (желтый уровень). Такие колебания способны провоцировать головную боль, усталость, эмоциональную нестабильность и незначительные колебания артериального давления.

18–19 ноября (среда – четверг). Ожидается пик геомагнитной активности недели на уровне 5 баллов (красный уровень, магнитная буря класса G1). Мощный поток солнечного ветра может вызвать ухудшение самочувствия, головокружение, ломоту в суставах, нарушение сна и обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

20 ноября (пятница). Геомагнитное возмущение начнёт ослабевать, но ещё будет удерживаться на уровне 4 баллов (жёлтый уровень). Организм будет продолжать адаптироваться после пиковых нагрузок, поэтому возможно ощущение истощения и слабости.

21–22 ноября (суббота – воскресенье). Интенсивность геомагнитных колебаний снизится до 3 баллов в субботу и до 2 баллов в воскресенье (зеленый уровень). Магнитосфера Земли полностью стабилизируется, что создаст благоприятные условия для полноценного отдыха в конце недели.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, возникающие в результате взаимодействия планеты с потоками солнечного ветра. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, в космическое пространство выбрасывается огромное количество заряженных частиц, которые достигают атмосферы в течение 1–3 дней. Взаимодействие солнечной плазмы с магнитной оболочкой Земли вызывает колебания, продолжительность которых может составлять от нескольких часов до нескольких суток подряд, и оценивается по шкале от 0 до 9 баллов К-индекса (K-index) — международного показателя, измеряющего уровень геомагнитной активности и мощность магнитных бурь на Земле.

Показатели от 0 до 2 баллов соответствуют спокойному состоянию геомагнитного поля. Значения 3 и 4 балла свидетельствуют о незначительных или умеренных возмущениях, которые обычно замечают только метеочувствительные люди. Начиная с 5 баллов фиксируется геомагнитная буря (красный уровень): показатели 5–6 баллов указывают на слабый или умеренный солнечный шторм, а уровни от 7 до 9 баллов означают сильную, очень сильную и экстремальную магнитную бурю.

Рекомендации во время магнитных бурь

В дни повышенной геомагнитной активности следует регулярно контролировать артериальное давление и держать необходимые лекарства под рукой при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Важно снизить физическую и эмоциональную нагрузку, избегать переутомления, конфликтов и стрессовых ситуаций, а также соблюдать стабильный режим сна не менее 7–8 часов в сутки. Для поддержания сосудистого тонуса необходимо пить достаточное количество чистой воды, отказаться от алкоголя, энергетиков и чрезмерного количества кофе, отдавая предпочтение легкой пище и прогулкам на свежем воздухе.

Источник: Центр прогнозирования космической погоды США (NOAA SWPC).

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