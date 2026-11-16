2026年11月16日至22日的磁暴：预测及其对身体状况的影响

11月的第三个十天将以适度的太阳活动拉开序幕，这种活动将在本周中旬演变为明显的地球磁场扰动，并将在周末临近时逐渐减弱。 本周期间，既会有对天气敏感人群身体负担加重的时期，也会有平静的日子供其休养生息。

按日划分的详细地磁状况预报

11月16日（周一）。本周将以3级（绿色等级）的轻微地磁波动开局。 情况仍将处于可控范围，但敏感人群在上午可能会感到轻微困倦或注意力下降。

11月17日（周二）。预计太阳活动将适度增强至4级（黄色级别）。此类波动可能引发头痛、疲劳、情绪不稳以及血压轻微波动。

11月18日至19日（周三至周四）。预计本周地磁活动将达到5级（红色级别，G1级磁暴）的峰值。 强烈的太阳风流可能导致身体不适、头晕、关节酸痛、睡眠障碍以及慢性心血管疾病加重。

11月20日（周五）。地磁扰动将开始减弱，但仍将维持在4级（黄色警戒级别）。 人体仍在经历高峰期负荷后的适应过程，因此可能会感到疲惫和乏力。

11月21日至22日（周六至周日）。地磁波动强度将在周六降至3级，周日降至2级（绿色级别）。 地球磁层将完全稳定，这将为周末的充分休息创造有利条件。

什么是磁暴

磁暴是指地球磁场因与太阳风流相互作用而产生的扰动。 当太阳发生强烈耀斑时，会向外太空喷射出大量带电粒子，这些粒子会在1至3天内抵达地球大气层。 太阳等离子体与地球磁层相互作用会引发波动，其持续时间可能从数小时到连续数天不等， 并按0至9分的K指数（K-index）量表进行评估——该国际指标用于测量地球的地磁活动水平及磁暴强度。

0至2分的数值对应地磁场的平静状态。3分和4分则表明存在轻微或中度的扰动，通常只有对天气敏感的人才能察觉。 从5分开始，即记录到地磁风暴（红色级别）：5–6分的数值表明发生了弱或中度的太阳风暴， 而7至9级的数值则表示强、极强及极端地磁风暴。

地磁风暴期间的建议

在地磁活动增强期间，若患有心血管疾病，应定期监测血压，并将必要的药物放在手边。 重要的是要减轻身体和情绪上的负担，避免过度疲劳、冲突和压力情境，并保持稳定的作息，每天睡眠不少于7–8小时。 为了维持血管张力，必须饮用足量的纯净水，戒酒、避免饮用能量饮料和过量咖啡，并优先选择清淡饮食和户外散步。

来源：美国国家海洋和大气管理局空间天气预测中心（NOAA SWPC）。

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