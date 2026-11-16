2026年11月16日的节日——安娜·霍洛德娜日：传统、习俗及薄饼食谱

根据古老的民间历法，11月16日是安娜·霍洛德娜节——这一天被视为真正冬季严寒来临的标志。 我们的祖先会在这一时期取出储存的浆果，用蔓越莓、越橘和山楂制作果冻和馅饼，并在餐桌上端出配有冰牛奶的热薄饼。 此外，这一天人们还会观察天气，从事手工艺活动，并尽量多待在家里。

这一民间节日的名称源于圣安娜·弗谢沃洛德娜——基辅公主，人们按照儒略历在11月16日纪念她。 她是基辅大公弗谢沃洛德·雅罗斯拉沃维奇的女儿，也是雅罗斯拉夫·智者的孙女。安娜还是大公弗拉基米尔·莫诺马赫的妹妹。

据传说，这位公主本应嫁给一位拜占庭王子，但她拒绝了这门婚事，决定将一生奉献给侍奉上帝。 1082年，她剃度出家。基辅为她建立了安德烈修道院，安娜成为该修道院的院长。修道院内设有一所学校，女孩们可以在那里学习识字、歌唱和各种手工艺。

由于当天的天气，民间将这一天称为安娜寒日。正是在11月中旬，往往会出现第一场明显的霜冻，水域开始结冰，地面上甚至可能飘落雪花。 人们注意到秋天正逐渐让位于冬天，因此将圣安娜的纪念日与寒冷联系在了一起。

同时还需注意教会历法的变更。乌克兰东正教会已将全教会对安娜·维塞沃洛德娜的纪念日调整至11月3日。 这一日期对应旧历的11月16日。因此，在乌克兰东正教会的现行历法中，11月16日已不再是纪念这位圣女的日子，尽管其民间名称及相关习俗仍保留在历法汇编中。

安娜·霍洛德娜节会准备哪些美食

这一天最有趣的传统之一就是享用冷冻浆果。我们的祖先会利用秋季收获后剩下的果实。 他们尤其珍视蔓越莓、越橘、山楂及其他晚熟浆果，这些浆果在寒冷环境中保存良好。浆果既可鲜食也可冷冻食用，还可加入馅饼中，用来煮果冻，或制作甜饮。 它们略带酸味的口感与糖、蜂蜜和自制烘焙食品相得益彰。这些美食不仅美味，还能在冬季新鲜水果日渐稀少时，为餐桌增添多样性。

薄饼在餐桌上占据着特殊的位置。它们通常热着上桌，搭配的是一道别具一格的点心——冰牛奶。人们会将牛奶放在户外寒冷处，或在寒冷天气里搬到室外。 待牛奶凝固后，用刀将其削成薄片，再撒上糖。人们将这些冰凉的牛奶薄片与温热的可丽饼一同享用。这种温度与口味的对比，正是这道美食的主要特色。 热腾腾的薄饼一做好就端上桌，而冰冻牛奶则单独上桌。这对孩子们来说特别有趣，因为普通的牛奶变成了别具一格的自制甜点。

这一天人们都在做什么

传统上，安娜·霍洛德纳日被视为家庭日。人们不会举办喧闹的庆祝活动，而是聚集在家中，聊天并处理日常事务。妇女和姑娘们的工作尤其繁重，她们正在为漫长的冬夜做准备。

这一时期，人们通常会进行纺纱、缝纫、刺绣和编织。姑娘们可以聚在一起，一边做手工，一边聊天。这样的聚会不仅能打发时间，还能互相学习各种手艺。 民间非常看重女主人亲手制作物品的能力，因为在冬天，这一点尤为重要。

这一天还与各种迷信习俗相关联。例如，人们认为夜间有邪祟在房屋周围游荡，因此除非必要，否则尽量避免远行或久留户外。 这些观念属于民间神话的一部分，而非教会教规。人们尽量避免争吵、激烈争论和消极情绪。人们相信，在家人团聚中度过平静的一天，有助于让整个冬天都和睦安宁。 当然，这些习俗和禁忌属于民间信仰，而非强制性的宗教规定。

安娜·霍洛德娜节的薄饼食谱

以下是几种薄饼的做法，可搭配冰牛奶、浆果酱或蜂蜜食用。第一个食谱是经典款，接下来还有荞麦面粉、馅料和浆果口味的变体。

1. 薄款自制薄饼配冰牛奶

薄饼所需食材：

500毫升牛奶；

2个鸡蛋；

200克面粉；

1汤匙糖；

少许盐；

2汤匙食用油。

佐餐用：

300毫升牛奶；

1–2茶匙糖；

蜂蜜或浆果糖浆（可选）。

制作方法：

首先需要准备冷冻牛奶。将其倒入一个小而宽的模具中，加入糖并搅拌均匀。 放入冷冻室冷冻数小时，直至完全凝固。上桌前，可将冷冻好的奶块在室温下稍作回温，然后用刀削成薄片或用粗孔擦板擦成碎末。

制作薄饼时，先将鸡蛋与糖、盐打发。加入牛奶，逐渐筛入面粉并搅拌，确保没有结块。最后倒入食用油。面糊应呈稀状，质地类似低脂酸奶油。

将平底锅充分预热，并薄薄地刷上一层食用油。倒入一小勺面糊，摊成薄薄的一层，将薄饼两面煎至金黄色。将煎好的薄饼叠放在一起。 趁热上桌，撒上冷冻牛奶碎屑。根据喜好，可淋上少许蜂蜜或浆果糖浆。热腾腾的薄饼与冰凉的牛奶甜点的搭配，正是对古老传统的完美重现。

2. 酸奶松软薄饼

食材：

400毫升酸奶；

2个鸡蛋；

250克面粉；

2汤匙糖；

½茶匙小苏打；

少许盐；

煎炸用油。

制作方法：

将凯菲尔提前从冰箱中取出，使其恢复至室温。将鸡蛋与糖、盐打发，加入凯菲尔并搅拌均匀。随后逐渐筛入面粉，并加入小苏打。 面糊的浓稠度应比制作薄煎饼时更浓稠。

静置10–15分钟，让小苏打与酸奶发生反应。此后不要再过度搅拌面糊。用勺子将面糊分小份舀入预热并倒有食用油的平底锅中。

盖上锅盖，用小火煎制，确保内部充分熟透。当表面出现气泡时，将煎饼翻面，使另一面也呈金黄色。 可搭配冷冻蔓越莓、蜂蜜或酸奶油食用。

3. 荞麦薄饼配蔓越莓

食材：

150克荞麦面粉；

100克小麦粉；

400毫升牛奶；

2个鸡蛋；

1汤匙糖；

少许盐；

2汤匙植物油。

制作浆果酱：

150克蔓越莓；

2–3汤匙糖；

50毫升水。

制作方法：

将两种面粉在深碗中混合。加入鸡蛋、糖和盐，逐渐倒入牛奶并搅打至质地均匀。最后加入植物油，将面糊静置15–20分钟。

将面糊倒入预热好的平底锅中，两面煎至金黄。荞麦粉赋予煎饼淡淡的坚果风味和较深的色泽。如果面糊显得太稠，可以再加一点牛奶。

制作酱汁时，将蔓越莓洗净，放入小锅中，加入糖和水。用小火煮约5–7分钟，直到浆果开始裂开。将酱汁稍加冷却，淋在煎好的薄饼上。 如喜欢，可在表面淋上冷冻牛奶。

4. 奶酪馅蜂蜜薄饼

面糊原料：

500毫升牛奶；

2个鸡蛋；

200克面粉；

1汤匙糖；

少许盐；

2汤匙植物油。

馅料：

400克自制奶酪；

1个鸡蛋；

2汤匙糖；

香草糖（可选）；

1汤匙酸奶油。

制作方法：

将鸡蛋与糖、盐打发，加入牛奶和面粉。搅拌至面糊均匀，再倒入植物油。在预热的平底锅中煎出薄薄的薄饼。

将奶酪与鸡蛋、糖、香草糖和酸奶油搅拌均匀。在每张煎好的薄饼上铺上馅料，将边缘折起，卷成信封状或卷饼状。如需，可将薄饼用黄油稍作煎炸。

搭配蜂蜜、蔓越莓果酱或越橘酱食用。这是一款适合喜爱甜味家常菜的人士的丰盛选择。

5. 苹果肉桂薄饼

食材：

400毫升牛奶；

2个鸡蛋；

180克面粉；

1汤匙糖；

少许盐；

2汤匙植物油。

馅料：

3个苹果；

30克黄油；

2汤匙糖；

½茶匙肉桂粉。

制作方法：

将鸡蛋与糖、盐混合，倒入牛奶，然后逐渐加入面粉。将面糊充分搅拌均匀，最后加入黄油。在平底锅中煎出薄薄的煎饼。

将苹果去核，切成小块。 在平底锅中融化黄油，加入苹果、糖和肉桂粉。用中火烹煮约5–7分钟，直到水果变软但未变成泥状。

在每张薄饼上放上苹果馅，然后卷起来。上桌前可以撒上糖粉。搭配一勺冰镇牛奶，这些薄饼会更美味。

6. 蔓越莓和红越橘果子冻

食材：

150克蔓越莓；

150克越橘；

1升水；

100–150克糖；

2汤匙淀粉；

100毫升冷水（用于稀释淀粉）。

制作方法：

将浆果洗净，放入锅中，倒入1升水。煮沸后继续煮约5–7分钟。然后用勺子将浆果捣碎，并将煮好的浆果液通过筛子过滤，以去除果皮和果核。

在过滤后的果浆中加入糖，再次置于火上加热。将淀粉用冷水调匀，边搅拌边以细细的水流缓缓倒入热果浆中。 煮至微沸后立即离火。果冻可温热或冷藏后食用。它与薄饼、馅饼及其他自制烘焙食品搭配十分相宜。

关于安娜·霍洛德纳的民间习俗

我们的祖先会密切关注11月16日的天气。 人们认为，当天的天气预示着今冬的状况，以及来年是否能迎来丰收。他们特别关注降雪、霜冻、云层以及动物的行为。常见的民间习俗包括：

如果安娜节下雪，冬天就会大雪纷飞。

如果云层低垂，霜冻很快会加剧。

如果早晨霜冻严重，未来几天可能会回暖。

如果烟囱里的烟直冲云霄，就预示着寒潮将至。

如果鸟类靠近人居地活动，人们便认为天气很快会转冷。

如果水面上结了厚厚的冰，人们认为这是来年丰收的好兆头。

此外还有一句谚语：“安娜节无雪，别指望有粮食。”这反映了农民经济对天气和冬季降水的依赖。 人们相信，积雪能保护冬小麦免受严寒侵袭，并有助于保障来年的收成。 当然，民间谚语并非精确的天气预报。它们传达了与大自然紧密相连的人们所做的观察和想象。

2026年寒安娜节的日期

2026年11月16日恰逢星期一。基于旧历的民间日历仍沿用这一日期。而根据乌克兰东正教会的全新历法，圣安娜·弗塞沃洛多夫娜的纪念日定于11月3日。 因此，在谈论安娜·霍洛德娜时，应区分教会日期与民间传统。节日的名称、食谱和习俗在历法资料中得以保留，尽管如今是否遵循这些习俗仍取决于每个家庭的个人选择。

对于想要重现这一古老习俗的人来说，可以制作薄饼、浆果果冻或蔓越莓派。如果户外已经寒意袭人，不妨尝试一下用冷冻牛奶制成的独特甜点。

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