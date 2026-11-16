Праздник 16 ноября 2026 года — День Анны Холодной: традиции, приметы и рецепты блинов

16 ноября по старому народному календарю отмечают Анну Холодную — день, с которым связывали наступление настоящих зимних морозов. В это время наши предки доставали запасы ягод, готовили из клюквы, брусники и калины кисели и пироги, а на стол подавали горячие блины с замороженным молоком. Также в этот день наблюдали за погодой, занимались рукоделием и старались проводить больше времени дома.

Название этого народного праздника связано с преподобной Анной Всеволодовной — киевской княжной, которую чествовали 16 ноября по юлианскому календарю. Она была дочерью киевского князя Всеволода Ярославовича и внучкой Ярослава Мудрого. Анна также была сестрой князя Владимира Мономаха.

По преданию, княжна должна была выйти замуж за византийского принца, однако отказалась от брака и решила посвятить жизнь служению Богу. В 1082 году она приняла монашеский постриг. Для неё в Киеве основали Андреевский монастырь, где Анна стала настоятельницей. При монастыре действовала школа, в которой девушки могли учиться грамоте, пению и различным ремеслам.

В народе этот день получил название Анны Холодной из-за погоды. Именно в середине ноября часто наступали первые ощутимые морозы, водоемы начинали покрываться льдом, а на землю мог выпадать снег. Люди замечали, что осень постепенно уступает место зиме, поэтому и связывали память святой Анны с холодами.

Важно учитывать и изменение церковного календаря. Православная церковь Украины перенесла общецерковное чествование Анны Всеволодовны на 3 ноября. Эта дата соответствует 16 ноября по старому стилю. Поэтому в современном календаре ПЦУ 16 ноября уже не является днем памяти этой святой, хотя народное название и связанные с ней обычаи остались в календарных сборниках.

Какие блюда готовили на Анну Холодную

Одна из самых интересных традиций этого дня — угощение замороженными ягодами. Наши предки использовали то, что оставалось после осеннего сбора урожая. Особенно ценили клюкву, брусницу, калину и другие поздние ягоды, которые хорошо хранились в холоде. Ягоды ели свежими или замороженными, добавляли в пироги, варили из них кисели и готовили сладкие напитки. Их кисловатый вкус хорошо сочетался с сахаром, мёдом и домашней выпечкой. Такие угощения были не только вкусными, но и помогали разнообразить зимнее меню, когда свежих фруктов становилось меньше.

Особое место на столе занимали блины. Их подавали горячими, а к ним готовили необычное угощение — замороженное молоко. Его оставляли на морозе или выносили на улицу в холодную погоду. Когда молоко застывало, его стругали ножом на тонкие хлопья и посыпали сахаром. Такие холодные молочные стружки ели вместе с теплыми блинами. Этот контраст температур и вкусов был главной особенностью угощения. Горячие блины ставили на стол сразу после приготовления, а замороженное молоко подавали отдельно. Для детей это было особенно интересно, ведь обычное молоко превращалось в своеобразный домашний десерт.

Чем занимались в этот день

Анну Холодную традиционно считали домашним днём. Громких гуляний не устраивали, зато люди собирались в домах, общались и занимались привычными делами. Особенно много работы было у женщин и девушек, которые готовились к долгим зимним вечерам.

В этот период было принято прясть, шить, вышивать и вязать. Девушки могли собираться вместе, чтобы заниматься рукоделием и одновременно беседовать. Такие встречи помогали не только скоротать время, но и научиться друг у друга различным ремеслам. В народе ценилось умение хозяйки изготавливать вещи своими руками, ведь зимой это было особенно важно.

С этим днём также связывали различные поверья. Например, считали, что ночью вокруг домов может бродить нечистая сила, поэтому без надобности старались не отправляться в дальний путь и не задерживаться на улице. Такие представления были частью народной мифологии, а не церковными правилами. Люди старались избегать ссор, громких споров и плохого настроения. Верили, что спокойный день в кругу семьи поможет провести зиму в согласии. Конечно, эти обычаи и запреты относятся к народным верованиям, а не к обязательным религиозным предписаниям.

Рецепты блинов к Анне Холодной

Ниже — несколько вариантов блинов, которые можно подать с замороженным молоком, ягодным соусом или медом. Первый рецепт — классический, а далее представлены варианты из гречневой муки, с начинкой и ягодами.

1. Тонкие домашние блины с замороженным молоком

Ингредиенты для блинов:

500 мл молока;

2 яйца;

200 г муки;

1 столовая ложка сахара;

щепотка соли;

2 столовые ложки растительного масла.

Для подачи:

300 мл молока;

1–2 чайные ложки сахара;

мед или ягодный сироп по желанию.

Приготовление:

Сначала нужно подготовить замороженное молоко. Его наливают в небольшую широкую форму, добавляют сахар и перемешивают. Ставят в морозильную камеру на несколько часов, пока оно полностью не застынет. Перед подачей замороженный слой можно немного подержать при комнатной температуре, а затем настругать ножом или натереть на крупной терке.

Для блинов яйца взбивают с сахаром и солью. Добавляют молоко, постепенно всыпают муку и перемешивают, чтобы не осталось комочков. В конце вливают растительное масло. Тесто должно быть жидким, примерно как нежирная сметана.

Сковороду хорошо разогревают и слегка смазывают маслом. Наливают небольшую порцию теста, распределяют тонким слоем и жарят блин с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые блины складывают один на другой. Подают их тёплыми, посыпав стружкой замороженного молока. По желанию можно добавить немного мёда или ягодного сиропа. Именно сочетание горячего блина и холодного молочного десерта воссоздаёт старинную традицию.

2. Пышные блины на кефире

Ингредиенты:

400 мл кефира;

2 яйца;

250 г муки;

2 столовые ложки сахара;

½ чайной ложки соды;

щепотка соли;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Кефир заранее достают из холодильника, чтобы он достиг комнатной температуры. Яйца взбивают с сахаром и солью, добавляют кефир и перемешивают. Затем постепенно всыпают муку и добавляют соду. Тесто должно получиться более густым, чем для тонких блинов.

Его оставляют на 10–15 минут, чтобы сода вступила в реакцию с кефиром. После этого тесто больше не перемешивают слишком активно. На разогретую сковороду с маслом выкладывают небольшие порции ложкой.

Блины жарят на небольшом огне под крышкой, чтобы они успели пропечься внутри. Когда на поверхности появятся пузырьки, их переворачивают и подрумянивают с другой стороны. Подают с замороженной клюквой, мёдом или сметаной.

3. Гречневые блины с клюквой

Ингредиенты:

150 г гречневой муки;

100 г пшеничной муки;

400 мл молока;

2 яйца;

1 столовая ложка сахара;

щепотка соли;

2 столовые ложки растительного масла.

Для ягодного соуса:

150 г клюквы;

2–3 столовые ложки сахара;

50 мл воды.

Приготовление:

Оба вида муки смешивают в глубокой миске. Добавляют яйца, сахар и соль, постепенно вливают молоко и взбивают до однородной консистенции. В конце добавляют масло и оставляют тесто на 15–20 минут.

Блины жарят на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон. Гречневая мука придает им слегка ореховый привкус и более темный цвет. Если тесто кажется слишком густым, можно добавить еще немного молока.

Для соуса клюкву промывают, кладут в небольшую кастрюлю, добавляют сахар и воду. Варят на слабом огне примерно 5–7 минут, пока ягоды не начнут лопаться. Соус немного остужают и поливают им готовые блины. По желанию сверху можно добавить замороженное молоко.

4. Блины с творожной начинкой и мёдом

Ингредиенты для теста:

500 мл молока;

2 яйца;

200 г муки;

1 столовая ложка сахара;

щепотка соли;

2 столовые ложки растительного масла.

Для начинки:

400 г творога;

1 яйцо;

2 столовые ложки сахара;

ванильный сахар по желанию;

1 столовая ложка сметаны.

Приготовление:

Яйца взбивают с сахаром и солью, добавляют молоко и муку. Перемешивают, чтобы тесто стало однородным, и вливают масло. Выпекают тонкие блины на разогретой сковороде.

Творог растирают с яйцом, сахаром, ванильным сахаром и сметаной. На каждый готовый блин выкладывают начинку, заворачивают края и скручивают конвертиком или рулетом. По желанию налистники можно немного обжарить на сливочном масле.

Подают с мёдом, клюквенным вареньем или брусничным соусом. Это сытный вариант для тех, кто любит сладкие домашние блюда.

5. Блины с яблоками и корицей

Ингредиенты:

400 мл молока;

2 яйца;

180 г муки;

1 столовая ложка сахара;

щепотка соли;

2 столовые ложки растительного масла.

Для начинки:

3 яблока;

30 г сливочного масла;

2 столовые ложки сахара;

½ чайной ложки корицы.

Приготовление:

Яйца смешивают с сахаром и солью, вливают молоко и постепенно добавляют муку. Тесто тщательно перемешивают и в конце добавляют масло. На сковороде выпекают тонкие блины.

Яблоки очищают от сердцевины и нарезают небольшими кусочками. На сковороде растапливают сливочное масло, добавляют яблоки, сахар и корицу. Готовят на среднем огне примерно 5–7 минут, пока фрукты не станут мягкими, но не превратятся в пюре.

На каждый блин выкладывают яблочную начинку и заворачивают. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. К таким блинчикам также хорошо подходит ложка замороженного молока.

6. Ягодный кисель из клюквы и брусники

Ингредиенты:

150 г клюквы;

150 г брусники;

1 л воды;

100–150 г сахара;

2 столовые ложки крахмала;

100 мл холодной воды для разведения крахмала.

Приготовление:

Ягоды промывают, кладут в кастрюлю и заливают литром воды. Доводят до кипения и варят примерно 5–7 минут. Затем ягоды разминают ложкой, а отвар процеживают через сито, чтобы удалить кожицу и косточки.

В процеженный напиток добавляют сахар и снова ставят на огонь. Крахмал разводят в холодной воде и тонкой струйкой вливают в горячий ягодный отвар, постоянно помешивая. Доводят до лёгкого кипения и сразу снимают с плиты. Кисель можно подавать тёплым или охлаждённым. Он хорошо сочетается с блинчиками, пирогами и другой домашней выпечкой.

Народные приметы на Анну Холодную

Наши предки внимательно следили за погодой 16 ноября. Считалось, что она может подсказать, какой будет зима и стоит ли ждать хорошего урожая в следующем году. Особое внимание обращали на снег, мороз, облака и поведение животных. Среди распространенных народных примет были такие:

Если на Анну выпал снег, зима будет снежной.

Если облака плывут низко, вскоре усилится мороз.

Если утром сильный иней, в ближайшие дни может потеплеть.

Если дым из трубы поднимается столбом вверх, ждали морозную погоду.

Если птицы держатся ближе к человеческим жилищам, верили, что скоро похолодает.

Если на водоемах образовался толстый лёд, это считалось хорошей приметой для будущего урожая.

Также существовала пословица: «Анна без снега — не жди хлеба». Она отражала зависимость крестьянского хозяйства от погоды и зимних осадков. Люди верили, что снег защищает озимые посевы от сильных морозов и помогает сохранить будущий урожай. Конечно, народные приметы не являются точным прогнозом погоды. Они отражают наблюдения и представления людей, живших в тесной связи с природой.

Когда отмечают Анну Холодную в 2026 году

В 2026 году 16 ноября приходится на понедельник. Именно эту дату продолжают использовать в народных календарях, основанных на старом стиле. По новому календарю ПЦУ память преподобной Анны Всеволодовны отмечают 3 ноября. Поэтому, рассказывая об Анне Холодной, стоит различать церковную дату и народную традицию. Название праздника, рецепты и приметы сохранились в календарных материалах, хотя их соблюдение сегодня остается личным выбором каждой семьи.

Для тех, кто хочет воссоздать древний обычай, можно приготовить блины, ягодный кисель или пирог с клюквой. А если на улице уже морозно, попробуйте необычный десерт из замороженного молока.

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