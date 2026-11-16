Burze magnetyczne w dniach 16–22 listopada 2026 r.: prognoza i wpływ na samopoczucie

Trzecia dekada listopada rozpocznie się umiarkowaną aktywnością słoneczną, która w połowie tygodnia przerodzi się w odczuwalne zaburzenia geomagnetyczne, a pod koniec tygodnia zacznie słabnąć. W ciągu tygodnia spodziewane są zarówno okresy zwiększonego obciążenia organizmu osób wrażliwych na zmiany pogody, jak i spokojne dni sprzyjające regeneracji.

Szczegółowa prognoza sytuacji geomagnetycznej w poszczególnych dniach

16 listopada (poniedziałek). Tydzień rozpocznie się od niewielkich wahań geomagnetycznych na poziomie 3 punktów (poziom zielony). Sytuacja pozostanie pod kontrolą, jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać lekką senność lub obniżoną koncentrację w pierwszej połowie dnia.

17 listopada (wtorek). Prognozowany jest umiarkowany wzrost aktywności słonecznej do 4 punktów (poziom żółty). Takie wahania mogą wywoływać bóle głowy, zmęczenie, niestabilność emocjonalną oraz niewielkie wahania ciśnienia tętniczego.

18–19 listopada (środa – czwartek). Spodziewany jest szczyt aktywności geomagnetycznej w tym tygodniu na poziomie 5 punktów (poziom czerwony, burza magnetyczna klasy G1). Silny strumień wiatru słonecznego może powodować pogorszenie samopoczucia, zawroty głowy, bóle stawów, zaburzenia snu oraz zaostrzenie przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych.

20 listopada (piątek). Zakłócenia geomagnetyczne zaczną słabnąć, ale nadal będą utrzymywać się na poziomie 4 punktów (poziom żółty). Organizm będzie nadal dostosowywał się po szczytowych obciążeniach, dlatego możliwe jest uczucie wyczerpania i osłabienia.

21–22 listopada (sobota – niedziela). Intensywność wahań geomagnetycznych spadnie do 3 punktów w sobotę i do 2 punktów w niedzielę (poziom zielony). Magnetosfera Ziemi całkowicie się ustabilizuje, co stworzy sprzyjające warunki do pełnego wypoczynku pod koniec tygodnia.

Czym jest burza magnetyczna

Burze magnetyczne to zaburzenia pola magnetycznego Ziemi, powstające w wyniku oddziaływania planety z strumieniami wiatru słonecznego. Kiedy na Słońcu dochodzi do potężnych rozbłysków, w przestrzeń kosmiczną wyrzucana jest ogromna ilość naładowanych cząstek, które docierają do atmosfery w ciągu 1–3 dni. Wzajemne oddziaływanie plazmy słonecznej z powłoką magnetyczną Ziemi wywołuje wahania, których czas trwania może wynosić od kilku godzin do kilku dni z rzędu, i jest oceniana w skali od 0 do 9 punktów indeksu K (K-index) — międzynarodowego wskaźnika mierzącego poziom aktywności geomagnetycznej oraz siłę burz magnetycznych na Ziemi.

Wartości od 0 do 2 punktów odpowiadają spokojnemu stanowi pola geomagnetycznego. Wartości 3 i 4 punktów wskazują na niewielkie lub umiarkowane zaburzenia, które zazwyczaj dostrzegają jedynie osoby wrażliwe na zmiany pogody. Począwszy od 5 punktów odnotowuje się burzę geomagnetyczną (poziom czerwony): wartości 5–6 punktów wskazują na słabą lub umiarkowaną burzę słoneczną, a poziomy od 7 do 9 punktów oznaczają silną, bardzo silną i ekstremalną burzę magnetyczną.

Zalecenia podczas burz magnetycznych

W dni zwiększonej aktywności geomagnetycznej warto regularnie kontrolować ciśnienie krwi i mieć pod ręką niezbędne leki w przypadku chorób sercowo-naczyniowych. Ważne jest, aby ograniczyć obciążenie fizyczne i emocjonalne, unikać przemęczenia, konfliktów i sytuacji stresowych, a także przestrzegać stałego trybu snu trwającego co najmniej 7–8 godzin dziennie. Aby utrzymać napięcie naczyniowe, należy pić wystarczającą ilość czystej wody, zrezygnować z alkoholu, napojów energetycznych i nadmiernej ilości kawy, preferując lekkie posiłki i spacery na świeżym powietrzu.

Źródło: Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej USA (NOAA SWPC).

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