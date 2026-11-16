16 listopada w Ukrainie temperatura wzrośnie do +11°, możliwe są opady deszczu

W poniedziałek, 16 listopada, w Ukrainie spodziewane jest zmienne zachmurzenie i miejscami opady. W Kijowie w ciągu dnia synoptycy prognozują +6…+8°C, a w niektórych regionach kraju temperatura wzrośnie do +11°.

Na Ukrainie nie przewiduje się opadów, jedynie w Zakarpaciu oraz w ciągu dnia w regionie Przykarpacia wystąpi niewielki deszcz. Wiatr południowo-wschodni o prędkości 7–12 m/s, w Karpatach miejscami porywy o prędkości 15–20 m/s. Temperatura w nocy od 2° powyżej zera do 3° poniżej zera, na wschodzie i północnym wschodzie kraju do 6° poniżej zera, w obwodzie odeskim i na Zakarpaciu od 2 do 7° powyżej zera, w ciągu dnia od 3 do 8°, na skrajnym południu kraju do 11° powyżej zera.

W poniedziałek, 16 listopada, w Kijowie zachmurzenie zmienne. Bez opadów. Wiatr południowo-wschodni, 7–12 m/s. Temperatura w regionie w nocy od 2° powyżej zera do 3° poniżej zera, w ciągu dnia 3–8° powyżej zera, w Kijowie w nocy 0–2° poniżej zera, w ciągu dnia 6–8° powyżej zera.

Źródło: „Ukrhydrometcentrum”

W Ukrainie październik 2026 roku okazał się najcieplejszym w całej historii obserwacji.

Według prognoz synoptyków listopad na Ukrainie ma być cieplejszy od normy klimatycznej.

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