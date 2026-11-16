В Украине 16 ноября потеплеет до +11°, возможны дожди

В понедельник, 16 ноября, в Украине ожидается переменная облачность и местами осадки. В Киеве днем синоптики прогнозируют +6…+8 °C, а в отдельных регионах страны температура поднимется до +11 °C.

В Украине без осадков, только в Закарпатье днем и в Прикарпатье небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с, в Карпатах местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке и северо-востоке страны до 6° мороза, в Одесской области и Закарпатье 2–7° тепла, днём 3–8°, на крайнем юге страны до 11° тепла.

В понедельник, 16 ноября, в Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днём 3–8° тепла, в Киеве ночью 0–2° мороза, днём 6–8° тепла.

Источник: «Укргидрометцентр»

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