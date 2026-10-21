Литовцы собрали 1,3 млн евро на дроны для Украины и Литвы

Волонтеры литовской организации Blue/Yellow за восемь недель кампании «Дронатон» собрали 1,3 млн евро на закупку беспилотников для Украины и Литвы.

По плану организаторов, 80% собранных средств будут направлены украинским Силам обороны, остальные 20% — Литовскому союзу стрелков. Сбор средств проводился для укрепления противовоздушной обороны двух стран.

Средства будут использованы для:

закупить дроны-перехватчики;

приобрести системы противодействия беспилотникам;

оплатить обучение операторов.

Blue/Yellow не стала дожидаться завершения сбора. В связи с усилением российских атак организация начала использовать деньги ещё во время кампании, в частности часть средств уже передали украинским военным.

Лаура Паукште, руководительница Blue/Yellow, в комментарии литовскому изданию Delfi рассказала, что за восемь недель кампании российские воздушные атаки на Украину значительно усилились. «Только в сентябре воздушная угроза в Киеве продолжалась более 11 дней, — отметила она. — „Дронатон“ — наш своевременный ответ на эту угрозу, а также вклад в готовность Литвы».

С 6 сентября 2026 года в столице действует система дифференцированного оповещения: вместо одного универсального сигнала киевлян предупреждают о конкретном типе опасности – дронной, массированной дронной, ракетной или ракетно-дронной. Например, 11 октября в 00:32 в городе объявили красный уровень опасности, в 00:52 – дронную опасность (желтый уровень), а в 01:12 сообщили об отмене тревоги.

Источник: Blue / Yellow for Ukraine, Delfi

Напомним, Туск ожидает от Украины объяснений по поводу дрона, взорвавшегося в Литве.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало инцидент с вторжением беспилотника в воздушное пространство Литвы утром 18 октября. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий заявил, что отклонение аппарата от первоначального курса произошло из-за активного применения российскими войсками средств радиоэлектронной борьбы во время проведения операции против военных целей на территории РФ.

Ночью на 18 октября в Литве правоохранители предотвратили попытку диверсии на объекте частного предприятия, где хранится оборудование для спутниковой связи Starlink. Злоумышленники пытались уничтожить спутниковые антенны и блоки управления с помощью емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью.

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