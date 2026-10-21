Литовці зібрали €1,3 млн на дрони для України та Литви

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Волонтери литовської організації Blue/Yellow за вісім тижнів кампанії «Дронатон» зібрали 1,3 млн євро на закупівлю безпілотників для України та Литви.

За планом організаторів, 80% зібраних коштів спрямують українським Силам оборони, решту 20% – Литовській спілці стрільців. Збір проводили для посилення протиповітряної оборони двох країн.

Кошти використають, щоб:

закупити дрони-перехоплювачі;

придбати системи протидії безпілотникам;

оплатити навчання операторів.

Blue/Yellow не чекала завершення збору. Через посилення російських атак організація почала використовувати гроші ще під час кампанії, зокрема частину коштів уже передали українським військовим.

Лаура Паукште, очільниця Blue/Yellow, у коментарі литовському виданню Delfi розповіла, що за вісім тижнів кампанії російські повітряні атаки на Україну значно посилилися. «Лише у вересні повітряна загроза в Києві тривала понад 11 днів, – зазначила вона. – „Дронатон“ – наша своєчасна відповідь на цю загрозу, а також внесок у готовність Литви».

Від 6 вересня 2026 року в столиці діє система диференційованого оповіщення: замість одного універсального сигналу киян сповіщають про конкретний тип небезпеки – дронову, масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову. Наприклад, 11 жовтня о 00:32 у місті оголосили червоний рівень небезпеки, о 00:52 – дронову небезпеку (жовтий рівень), а о 01:12 повідомили про відбій.

Джерело: Blue / Yellow for Ukraine, Delfi

Нагадаємо, Туск очікує від України пояснень щодо дрона, який вибухнув у Литві.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало інцидент із зальотом безпілотника в повітряний простір Литви вранці 18 жовтня. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відхилення апарата від початкового курсу сталося через активне застосування російськими військами засобів радіоелектронної боротьби під час виконання операції проти військових цілей на території РФ.

Уніч на 18 жовтня у Литві правоохоронці запобігли спробі диверсії на об'єкті приватного підприємства, де зберігається обладнання для супутникового зв'язку Starlink. Зловмисники намагалися знищити супутникові антени та блоки керування за допомогою ємностей із легкозаймистою рідиною.

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