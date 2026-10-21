Na Florydzie w USA stracono 77-letniego Williama Reevesa, skazanego za morderstwo pierwszego stopnia zastępcy szeryfa hrabstwa Indian River Richarda Rachkowskiego w 1986 roku. Reevesa uznano za zmarłego o godz. 18:12 po podaniu trzech leków w więzieniu stanowym Florydy w pobliżu miasta Starke, informuje NDTV World.

Przed rozpoczęciem procedury Reevesa zapytano, czy ma ostatnie słowa. Odpowiedział, że nie ma. Według redakcji była to 18. egzekucja na Florydzie od początku roku oraz ósma egzekucja więźnia w wieku powyżej 70 lat.

Zabójstwo zastępcy szeryfa

Zgodnie z dokumentami sądowymi, 23 września 1986 roku Rachkowski przybył na wezwanie do sklepu w Vero Beach. Reeves później przyznał, że to on zadzwonił pod numer 911 z budki telefonicznej przy sklepie.

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Podczas rozmowy między mężczyznami z szortów Reevesa wypadła broń, po czym zaczęli o nią walczyć. Śledczy oświadczyli, że Reeves ponownie przejął broń i czterokrotnie strzelił do zastępcy szeryfa, gdy ten próbował uciec. Rachkowski zmarł od odniesionych ran tego samego dnia.

Apelacje i zastrzeżenia obrony

Reeves został po raz pierwszy skazany na karę śmierci około rok po zabójstwie, jednak Sąd Najwyższy Florydy uchylił wyrok z powodu konfliktu interesów z udziałem prokuratora i zarządził nowy proces. W 1992 roku Reeves ponownie został uznany za winnego i po raz drugi skazany na śmierć. Kolejne apelacje były bezskuteczne.

We wtorek Sąd Najwyższy USA bez wyjaśnienia odrzucił pilną apelację skazanego, a Sąd Najwyższy Florydy tydzień wcześniej również odmówił uwzględnienia jego wniosków. Adwokaci Reevesa kwestionowali protokół śmiertelnego zastrzyku z użyciem trzech leków. Twierdzili także, że ławnicy nie zostali poinformowani o ustalonym przez Departament ds. Weteranów USA 100-procentowym stopniu niepełnosprawności Reevesa z powodu zespołu stresu pourazowego związanego ze służbą podczas wojny w Wietnamie. Ponad 100 weteranów zwróciło się do gubernatora Rona DeSantisa z prośbą o wstrzymanie egzekucji.

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