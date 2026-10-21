В штате Флорида, США, казнили 77-летнего Уильяма Ривза, осужденного за убийство первой степени заместителя шерифа округа Индиан-Ривер Ричарда Рачкоски в 1986 году. Ривза признали мертвым в 18:12 после введения трех препаратов в тюрьме штата Флорида недалеко от города Старк, сообщает NDTV World.

Перед началом процедуры Ривза спросили, есть ли у него последнее слово. Он ответил, что нет. По данным издания, это стала 18-я казнь во Флориде с начала года и восьмая казнь заключенного старше 70 лет.

Убийство заместителя шерифа

Согласно судебным материалам, 23 сентября 1986 года Рачкоски прибыл по вызову в магазин в Веро-Бич. Позднее Ривз признал, что именно он позвонил в службу 911 из таксофона возле магазина.

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Во время разговора между мужчинами из шортов Ривза выпало оружие, после чего они начали бороться за него. Следователи заявили, что Ривз вновь завладел оружием и четыре раза выстрелил в заместителя шерифа, когда тот пытался убежать. Рачкоски умер от ранений в тот же день.

Апелляции и возражения защиты

Впервые Ривза приговорили к смертной казни примерно через год после убийства, однако Верховный суд Флориды отменил приговор из-за конфликта интересов с участием прокурора и назначил новое рассмотрение. В 1992 году Ривза вновь признали виновным и повторно приговорили к смертной казни. Последующие апелляции оказались безуспешными.

Во вторник Верховный суд США без объяснений отклонил срочную апелляцию осужденного, а Верховный суд Флориды неделей ранее также отказал в удовлетворении его обращений. Адвокаты Ривза оспаривали протокол смертельной инъекции с применением трех препаратов. Они также заявляли, что присяжным не сообщили об установленной Министерством по делам ветеранов США 100-процентной инвалидности Ривза вследствие посттравматического стрессового расстройства, связанного со службой во время Вьетнамской войны. Более 100 ветеранов обратились к губернатору Рону Десантису с просьбой остановить казнь.

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