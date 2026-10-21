美国佛罗里达州处决了77岁的威廉·里夫斯。里夫斯因于1986年谋杀印第安河县副警长理查德·拉奇科夫斯基而被判一级谋杀罪。里夫斯在佛罗里达州斯塔克市附近的州立监狱被注射三种药物后，于18时12分被宣布死亡，NDTV World报道。

程序开始前，里夫斯被问及是否有遗言。他回答没有。据该媒体报道，这是佛罗里达州自年初以来第18次执行死刑，也是第8次处决70岁以上的囚犯。

副警长遇害

根据法庭文件，1986年9月23日，拉奇科夫斯基接到报警后前往维罗海滩的一家商店。里夫斯后来承认，是他从商店附近的公用电话亭拨打了911。

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两人交谈期间，一把枪从里夫斯的短裤中掉落，随后两人开始争夺这把枪。调查人员表示，里夫斯重新夺回武器，并在副警长试图逃跑时向其开枪四次。拉奇科夫斯基于当天因伤死亡。

上诉与辩方异议

里夫斯首次被判处死刑是在谋杀案发生约一年后，但佛罗里达州最高法院因涉及检察官的利益冲突而撤销了判决，并下令重新审理。1992年，里夫斯再次被判有罪，并再次被判处死刑。后续上诉均未成功。

美国最高法院周二未作解释便驳回了这名死刑犯的紧急上诉，而佛罗里达州最高法院一周前也拒绝了他的请求。里夫斯的律师对三种药物的致命注射程序提出质疑。他们还表示，陪审员未被告知，美国退伍军人事务部已认定里夫斯因与其在越南战争中服役相关的创伤后应激障碍而构成100%残疾。100多名退伍军人请求州长罗恩·德桑蒂斯叫停执行死刑。

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