在奥斯陆举行的谈判中，通过视频连线参与会议的美国总统女婿贾里德·库什纳再次呼吁乌克兰停止对俄罗斯炼油厂的袭击。Axios报道称。

“库什纳通过远程方式参加了会议，并再次坚持特朗普的要求，即乌克兰应停止对俄罗斯炼油厂的袭击，”一位知情人士透露。

Axios的这位消息人士还补充说，在谈话中“贾里德非常直率”。

此外，据悉，会后乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，如果莫斯科采取相应措施，他准备停止对俄罗斯炼油厂的打击。

Axios还报道称，华盛顿方面希望俄罗斯在与乌克兰的谈判中展现出妥协意愿，因为唐纳德·特朗普已同意解除对俄罗斯柴油销售的制裁，并采取了其他措施，这些举措在莫斯科方面得到了积极回应。

总体而言，一位不愿透露姓名的美国官员表示，乌克兰在奥斯陆谈判中“提出了新的想法和建议，并进行了详细讨论”。

据他称，双方已取得“实质性进展”，目前在工作层面对后续举措达成了高度共识。

来源：Axios

此外，特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式。

需要指出的是，维特科夫在与泽连斯基会晤后将前往圣彼得堡。

此前，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫已在挪威首都奥斯陆开启谈判。

关注我们在