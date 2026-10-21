W Lizbonie, Porto i innych miastach Portugalii tysiące osób wyszły we wtorek wieczorem na demonstracje na rzecz dostępnych cenowo mieszkań. Protesty odbyły się kilka godzin po tym, jak policja zlikwidowała namiotowe obozowiska aktywistów i zatrzymała łącznie 55 osób, informuje Deutsche Welle.

Organizatorzy oświadczyli, że w każdym z dwóch głównych miejsc protestów — Lizbonie i Porto — zgromadziło się ponad tysiąc uczestników. Policja nie podała szacunków dotyczących liczby demonstrantów. Na centralnym placu Rossio w Lizbonie demonstranci w głosowaniu zdecydowali, że w środę ponownie rozstawią namiotowe obozowisko.

Operacje policji w Lizbonie i Porto

Skoordynowane operacje policyjne rozpoczęły się we wtorek krótko przed 6:00, po tym jak uczestników ostrzeżono o nielegalności obozowisk. Aktywiści przebywali na placu Rossio od soboty i rozstawili około 200 namiotów. W Porto protestujący obozowali na placu Dom João I przez około dziesięć dni.

Podczas operacji funkcjonariusze skonfiskowali 228 konstrukcji kempingowych. W Porto uczestnicy sami rozebrali namioty po groźbie interwencji policji. W Lizbonie protestujący utworzyli ludzki łańcuch, gdy funkcjonariusze opróżniali plac. Lokalne stacje telewizyjne pokazały nagrania starć, do których doszło później.

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Carla Valadão, przedstawicielka lizbońskiego obozowiska, nazwała działania policji „bardzo agresywnymi”. Jednocześnie superintendent policji bezpieczeństwa publicznego Sérgio Soares oświadczył, że eksmisja przebiegła spokojnie, proporcjonalnie i właściwie oraz odbyła się bez policyjnego ataku. Wszystkich 55 zatrzymanych później zwolniono; mają stawić się przed sądem w Lizbonie w środę.

Żądania protestujących

Uczestnicy demonstracji sprzeciwiają się pogłębiającemu się kryzysowi mieszkaniowemu, przez który kupno lub wynajem mieszkania stają się coraz mniej dostępne. Według materiału ceny nieruchomości w Portugalii od 2017 roku wzrosły ponad dwukrotnie, a czynsze w nowych umowach najmu w tym okresie niemal się podwoiły.

Demonstranci oskarżają centroprawicowy rząd o niezdolność do rozwiązania problemu. Domagają się wycofania projektu ustawy, który ma ułatwić eksmisje i znieść ograniczenia czynszów w nowych umowach. Dokument przeszedł już pierwsze czytanie w parlamencie.

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