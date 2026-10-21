Finlandia nie przedłoży podatku turystycznego parlamentowi — YLE News

W Finlandii ustawa o podatku turystycznym nie zostanie uchwalona w trakcie kadencji obecnego rządu. Partie koalicyjne nie zdołały osiągnąć porozumienia w sprawie inicjatywy, dlatego projekt ustawy nie zostanie przekazany do rozpatrzenia przez parlament, informuje YLE News.

Minister finansów Riikka Purra napisała w serwisie społecznościowym X, że chodziło o niewielką opłatę, która w wielu krajach jest pobierana wraz z opłatą za zakwaterowanie. Propozycję opracowano przede wszystkim dla ośrodków turystycznych w Laponii, w tym Rovaniemi.

Możliwe wpływy

W czerwcu projekt rządowy przekazano do konsultacji i zbierania opinii. Ministerstwo Finansów wskazywało wówczas, że podatek mógłby potencjalnie przynosić miliony euro wpływów podatkowych obszarom popularnym wśród turystów.

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Burmistrz Rovaniemi Joonas Hänninen skrytykował decyzję o odłożeniu inicjatywy. Jak powiedział, znaczący wzrost liczby turystów w mieście i szerszym regionie w ostatnich latach spowodował dodatkowe wydatki dla gminy. Chodzi w szczególności o utrzymanie infrastruktury i usług dla odwiedzających, których obecne finansowanie państwowe nie pokrywa w pełni.

Stanowisko branży

Jednocześnie decyzję z zadowoleniem przyjęło Fińskie Stowarzyszenie Hotelarstwa i Gastronomii MaRa. Jego dyrektor generalny Timo Lappi powiedział, że nowa opłata stworzyłaby dodatkowe problemy dla branży, która wciąż odbudowuje się po skutkach pandemii COVID-19.

Przypomniał również, że w czasie działania obecnego rządu VAT na usługi zakwaterowania i restauracyjne został już podniesiony z 10% do 13,5%. Podczas konsultacji inicjatywę krytykowało także wiele gmin, obawiających się wzrostu cen zakwaterowania i osłabienia popytu. Opłaty turystyczne są już stosowane między innymi w Wenecji, Paryżu i Sewilli.

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